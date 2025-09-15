Artes Plásticas

Amigos del Arte llega con su “Muestra de primavera” al CCPA

Obras de 24 artistas serán parte de la “Muestra de primavera” de Amigos del Arte. La exposición será habilitada este martes en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) y cuenta con la curaduría de María Eugenia Ruiz.

15 de septiembre de 2025 - 16:31
Imagen del cuadro de José Enrique Sequera Netto que será parte de la Muestra de Primavera de Amigos del Arte.
Imagen del cuadro de José Enrique Sequera Netto que será parte de la Muestra de Primavera de Amigos del Arte.MARIPILI ALONSO

Anticipando la llegada de la primavera, los socios de Amigos del Arte llenarán de colores, flores y paisajes la galería Agustín Barrios del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos). La "Muestra de primavera" será habilitada este martes 16 a las 19:30.

Bajo la curaduría de María Eugenia Ruiz, esta muestra presentará los trabajos de Alba González, Alejandro Borja, Amalia Wagener, Ana Pérez de Lim, Beatriz Holden, Charito Povigna, Dante Manfredi, Diana Rossi, Gloria Pistilli, Gloria Valle, José Enrique Sequera y María Villalba Torres.

Un paisaje pintado por Patricia Gil Porta que también será parte de la Muestra de Primavera de Amigos del Arte.
También se exhibirán las obras de Marta Caggiano, Marthú Rodríguez Alcalá, Martín Vallejos Cuevas, Nannina Galluppi, Odila Benítez, Osvaldina Servián, Osvaldo Albert, Patricia Gil Porta, Sandra Fiorio, Silvia Torres, Stella Martino y Verónica Fernández.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de septiembre con entrada libre y gratuita, reúne diversas técnicas. Amigos del Arte es una sociedad sin fines de lucro, fundada hace 78 años, con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en nuestro medio.

