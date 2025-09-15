Amigos del Arte llega con su “Muestra de primavera” al CCPA

Anticipando la llegada de la primavera, los socios de Amigos del Arte llenarán de colores, flores y paisajes la galería Agustín Barrios del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos). La "Muestra de primavera" será habilitada este martes 16 a las 19:30.
Bajo la curaduría de María Eugenia Ruiz, esta muestra presentará los trabajos de Alba González, Alejandro Borja, Amalia Wagener, Ana Pérez de Lim, Beatriz Holden, Charito Povigna, Dante Manfredi, Diana Rossi, Gloria Pistilli, Gloria Valle, José Enrique Sequera y María Villalba Torres.
También se exhibirán las obras de Marta Caggiano, Marthú Rodríguez Alcalá, Martín Vallejos Cuevas, Nannina Galluppi, Odila Benítez, Osvaldina Servián, Osvaldo Albert, Patricia Gil Porta, Sandra Fiorio, Silvia Torres, Stella Martino y Verónica Fernández.
La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de septiembre con entrada libre y gratuita, reúne diversas técnicas. Amigos del Arte es una sociedad sin fines de lucro, fundada hace 78 años, con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en nuestro medio.
