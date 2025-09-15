Amigos del Arte llega con su “Muestra de primavera” al CCPA

Obras de 24 artistas serán parte de la “Muestra de primavera” de Amigos del Arte. La exposición será habilitada este martes en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) y cuenta con la curaduría de María Eugenia Ruiz.