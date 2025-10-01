Alumnos, exalumnos y docentes del Salesianito exponen sus obras en el Cabildo

“Los colores de la esperanza” se denomina la exposición que se habilitará este jueves a las 20:00 y permanecerá en la Sala de Exposiciones Temporarias del Cabildo hasta el próximo 9 de octubre.

“La muestra representa un hito histórico para la institución, al reunir en un mismo espacio a alumnos, docentes, exalumnos, familias y artistas vinculados a la comunidad salesiana, reafirmando la visión de Don Bosco de integrar arte, cultura y espiritualidad en el proceso educativo”, destacaron los organizadores.

Esta exposición de obras de arte es parte de la agenda de celebraciones por los 125 años de presencia salesiana en el Paraguay.

La exposición reunirá las obras de Agustín Benítez, Alejandro Montes, Alina Bechir, Anapaula Sanabria, Antonella Dioverti, Belén Flores, Carla Machuca, Diana Cabrera, Enzo Ortiz, Fiorella Fossatti, Francisco Gill y Graciela Benítez.

También serán parte de esta muestra los trabajos de Francisco Gill, Graciela Benítez, Gustavo Denis, Isabel Saldívar, Isabela Dioverti, Jhesenia Gamarra, Karina Saldívar, Mara Cardozo y Matías José Viveros.

El listado se completa con Mía Benítez, Norma Annicchiarico, Paulina Ruiz Díaz, Rosa Asunción Ruiz de Montes, Sair Gamarra, Selena Riveros, Sofía Rodríguez y Valeria Zaracho.

Como artistas invitados serán parte de esta muestra Marisol González y Sebastián Díaz.