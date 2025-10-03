Norma Annicchiarico exhibe “El infierno a 3 voces” en la Sociedad Dante Alighieri

La artista ítalo-paraguaya Norma Annicchiarico presentará desde este sábado 4 de octubre sus obras en el Salón Boggiani de la Sociedad Dante Alighieri (Alberdi 787 c/ Humaitá).

La inauguración de la muestra será a las 10:00, con una visita guiada a cargo de la Arq. Tiziana Leopizzi, quien invitará a descubrir la trayectoria y el universo creativo de la artista.

Entre las obras expuestas por Annicchiarico se encuentra “El infierno a 3 voces”, una propuesta cargada de fuerza y color que invita a mirar más allá de lo evidente. La obra será además la portada del libro del proyecto “Inferno a Tre Voci”, del profesor Andrés Rolón.

La exposición cuenta con el apoyo de la Asociación de Museos Italianos de Arte Contemporáneo (Amaci). La misma permanecerá habilitada hasta el próximo 13 de octubre, fecha en que se realizará el lanzamiento del libro que traduce al guaraní el universo de la “Divina Comedia”, de Dante Alighieri.

Este acto marcará además el inicio de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.