Roberto Noguer será parte del ciclo de charlas “Curriculum hablado”

Gente de Arte presentará este martes 21 el tercer encuentro de su ciclo “Curriculum hablado”, en el que los mismos artistas comparten aspectos de su trayectoria. El protagonista de esta edición será el arquitecto y artista Roberto Noguer.

20 de octubre de 2025 - 12:34
El artista Roberto Noguer compartirá su experiencia en una nueva edición del ciclo "Curriculum hablado".
Este martes 21 será el tercer encuentro del ciclo “Curriculum hablado”, iniciado este año por la Asociación Gente de Arte para compartir parte de la trayectoria profesional y creativa de artistas locales. En esta ocasión estará el arquitecto y artista Roberto Noguer.

El encuentro será a las 19:00 en Genaro Romero 479 (Asunción), con acceso libre y gratuito.

Noguer es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con maestrías en Diseño de Mobiliario por la Universitá La Sapienza (Roma) y el CDI (Montevideo), y en Metodología de la Investigación por la Universidad de Granada (España).

Un dibujo realizado por Roberto Noguer para una exposición del año 2007.
Actualmente es docente en el Instituto Superior de Arte (ISA) y en la Facultad de Ciencias y Tecnología, en las carreras de Diseño Gráfico e Industrial.

Su trabajo artístico, marcado por la exploración de la fragilidad, la luz y la materia, se ha presentado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales, entre ellas Fragilidad (2004), Conjugación (2005), Kurusu Jeguá (2005), Acerca de lo claro y de lo oscuro (2006) y Contravisiones (2007).