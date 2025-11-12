Medio siglo de creación: Luis Cogliolo celebra su trayectoria con una gran exposición

La Galería de Arte Casa Mayor abre sus puertas a la exposición “Luis Cogliolo: 50 años de creación”, una muestra retrospectiva que reúne obras emblemáticas y piezas inéditas del artista argentino-paraguayo.

La inauguración contará con una ambientación musical a cargo de Mario Ferreiro, quien acompañará el recorrido con una selección sonora especialmente concebida para reflejar los distintos momentos creativos del artista.

En esta exposición, Cogliolo invita a los visitantes a un viaje a través del tiempo y de la materia. Desde sus primeros dibujos técnicos y estudios de diseño en los años 70, donde el trazo y la geometría dominaban la escena, hasta sus esculturas, ensamblajes y composiciones contemporáneas, en las que el color, los materiales naturales y los objetos cotidianos adquieren una nueva dimensión simbólica.

Para el artista, cada obra es testimonio de una búsqueda incesante por entender la relación entre el hombre, el entorno y el acto de crear.

Llegado desde Buenos Aires en los años setenta, Luis Cogliolo se integró de forma decisiva en la escena artística paraguaya, aportando una mirada renovadora que incorporó la gráfica, el diseño y la experimentación como lenguajes legítimos del arte. Junto con otros creadores de su generación, ayudó a redefinir los límites de lo visual y a abrir espacios para nuevas formas de expresión.

Su producción, sin embargo, va más allá de las modas o corrientes estéticas. A lo largo de cinco décadas, Cogliolo ha cultivado una obra marcada por la coherencia, la observación y la transformación, donde cada etapa refleja una manera de habitar el mundo. Su tránsito desde el dibujo hacia la escultura y la instalación evidencia un mismo hilo conductor: el diálogo entre la técnica y la intuición, entre el pensamiento racional y la naturaleza como fuente de energía y sentido.

Además de su labor artística, Cogliolo ha sido gestor, agricultor, galerista y promotor cultural. Su vida entre talleres, huertas y exposiciones lo muestra como un hombre que entiende el arte no solo como producción estética, sino como una forma de vida, un acto cotidiano de contemplación y transformación.

La muestra busca no solo celebrar su trayectoria, sino también ofrecer al público una experiencia íntima, donde cada obra se revela como parte de un gran relato personal y colectivo. En palabras de quienes lo conocen, el universo de Cogliolo “es una extensión de su mirada sobre la tierra y el tiempo”.

El evento inaugural reunirá a artistas, críticos, coleccionistas y amantes del arte, en una velada que promete ser tanto un homenaje como una celebración compartida. La entrada es libre y gratuita.

Esta exposición cuenta con el apoyo del Fondec.