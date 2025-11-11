Espectáculos
11 de noviembre de 2025 - 15:45

Habilitan muestra fotográfica del Premio Hippolyte Bayard 2025

Una de las fotografías que compone el ensayo "Teoría del intervalo", ganador del Premio Hippolyte Bayard 2025.
Una de las fotografías que compone el ensayo "Teoría del intervalo", ganador del Premio Hippolyte Bayard 2025.gentileza

En el marco del Mes de la Fotografía de El Ojo Salvaje, este miércoles se habilitará la muestra “Relatos sobre la memoria”, que reúne una selección de trabajos presentados al premio Hippolyte Bayard 2025. La exposición estará albergada en la Alianza Francesa.

Por Maripili Alonso

“Relatos sobre la memoria” se denomina la exposición que será habilitada este miércoles 12 a las 19:30 en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos). En el marco del acto inaugural se realizará la premiación a los ensayos fotográficos ganadores del Premio Hippolyte Bayard 2025.

Lea más: Muestras colectivas abren sus puertas en Asunción y Villa Hayes

El foco central de la exposición será la “Teoría del intervalo”, la obra de la fotógrafa y arquitecta Viviana Delvalle Solaeche, que se consagró como la ganadora de esta edición.

Este proyecto de fotografía analógica explora los vínculos entre memoria y archivo, al indagar en los recuerdos que se inscriben en cuerpos, objetos y documentos familiares.

La artista, oriunda de Coronel Oviedo, recibirá como premio una residencia artística de 8 semanas en la Cité Internationale des Arts de París, Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otra de las imágenes que integra la obra de Viviana Solaeche.
Otra de las imágenes que integra la obra de Viviana Delvalle Solaeche.

La muestra, que cuenta con la curaduría de Marcelo David Sandoval, también presentará las obras de Alegría González, quien se adjudicó el segundo premio con “Vaciar los ojos”; y el tercer premio, correspondiente a “Cruising en el archivo”, de Arturo Maciel.

La exposición también presentará las obras de los finalistas de esta edición del certamen: Jesús Ruiz Díaz, Luis Ocampos Pompa, Hernán González Galetto y Alejandro Brítez.

El Premio Hippolyte Bayard es un reconocimiento impulsado por El Ojo Salvaje, la Embajada de Francia en Paraguay y la Alianza Francesa de Asunción, con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), la Cité Internationale des Arts y el Institut Français.

La muestra, enmarcada en el Mes de la Fotografía de El Ojo Salvaje, permanecerá habilitada hasta el próximo 29 de noviembre.