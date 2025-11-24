Federico Caballero despedirá su exposición con una actividad especial

Una actividad especial prepara el artista Federico Caballero Mora para el cierre de la muestra que está presentando hasta mañana en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe y Mcal. Estigarribia). El evento será en Café Consulado, a partir de las 19:00, con acceso libre y gratuito.

Con el fin de no interferir con el funcionamiento del edificio, que actualmente es sede de la Secretaría Nacional de Cultura, Caballero Mora presentará en la citada cafetería una proyección con las obras que forman parte de la muestra.

Los asistentes podrán observar una visita guiada, en la que el artista ofrecerá detalles y responderá a consultas sobre cada una de las pinturas que son parte de esta exposición.

La actividad incluirá un brindis de despedida, generando un espacio íntimo para compartir impresiones, conversar sobre el proceso creativo de estos cuadros trabajados en torno a imaginarios urbanos, arquitectura fantástica y paisajes emocionales.

En el Espacio Cultural Staudt, la muestra puede ser visitada hasta mañana martes 25 de 8:00 a 15:00, con acceso libre y gratuito.