El cine paraguayo se destaca en el 40° Festival de Trieste

“De astronautas y fantasmas”, la nueva película del Luis R. Vera (“Miss Ameriguá”, “Mangoré”) obtuvo una Mención Especial del Jurado del 40° Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste.

La película, protagonizada por Héctor Silva, Sofía Netto Barrios y Tomás Arredondo, presenta a una joven al cuidado de su abuelo quien padece una enfermedad terminal, mientras conoce a un joven repartidor con quien inicia un romance juvenil.

“Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Solo hay una solución”, señala la sinopsis de este largometraje.

En la justificación de este reconocimiento, el jurado del festival señaló que se trata de una película “particularmente bien hecha y muy intrigante”.

Agregó que el largometraje “mezcla hábilmente el retrato de una realidad cotidiana, con situaciones paranormales, pero que finalmente deja un mensaje positivo para el futuro, a través del desenlace natural de un amor juvenil consciente”.

Dentro de la sección Contemporánea Mundo Latino, el cineasta paraguayo Hugo Gamarra presentó su nuevo documental “Kuarahy Ára: el tiempo del sol”, con el que viene cosechando reconocimientos en varios festivales.

Tras la proyección, el cineasta cubano Rolando Díaz elogió la película. “Me pareció una película bella, muy bien estructurada, con la incorporación de elementos del cine silente, de distintos lenguajes, de distintas maneras”, expresó.

“Kuarahy Ára: el tiempo del sol” sigue la travesía emprendida por el cineasta para contactar a los protagonistas de “Cuarahy Ohecha”, el cortometraje que el documentalista francés Dominique Dubosc realizó en Paraguay en 1968.

Hugo Gamarra también participó de la conferencia “Cómo repercuten las nuevas tecnologías en el escenario cinematográfico de América Latina”.

Dentro de la programación del festival igualmente estuvo presente el documental paraguayo “Sobrevive la música”, de Luis Bogado, que recoge testimonios y anécdotas sobre la historia del rock en nuestro país.