La botánica como poética visual en la muestra “Herbarium” de Verónica Viedma Paoli

Viedma Galería de Arte, en colaboración con Galería Pablo Ávila, presenta HERBARIUM, una exposición individual de Verónica Viedma Paoli que se adentra en la riqueza vegetal del Paraguay desde una mirada artística contemporánea.

La propuesta articula un diálogo entre el conocimiento botánico y la expresión plástica, materializado en delicadas capas de encáustica sobre papel japonés, donde la observación científica convive con la interpretación subjetiva.

La muestra reúne un conjunto de obras que exploran la pluralidad de la flora paraguaya a través de un trabajo minucioso de formas, texturas y matices cromáticos. Cada pieza funciona como un homenaje a las plantas nativas y cultivadas del país, reconociendo su valor estético, histórico y cultural, al tiempo que pone en tensión los límites entre el registro botánico y la sensibilidad artística. En ese cruce, las obras invitan a detener la mirada y a reconsiderar la relación entre naturaleza, territorio y creación.

El texto curatorial señala que la materialidad elegida —tinta, papel japonés y encáustica— se convierte en un recurso expresivo que indaga y resignifica la representación de la flora, aludiendo tanto a la fragilidad de los ecosistemas como a la memoria ancestral de los oficios. Desde esta perspectiva, HERBARIUM propone nuevas reflexiones sobre los modos de habitar y preservar el territorio, entendiendo el arte como un espacio de pensamiento y sensibilidad compartida.

La relación que la artista establece entre las plantas del Paraguay construye, además, un relato sobre las prácticas culturales y la identidad colectiva. Las obras abren interrogantes sobre la manera en que se articulan pasado, presente y futuro, y sobre la posibilidad de imaginar horizontes comunes desde la memoria y la pertenencia. La práctica artística aparece así como un puente entre contemplación, conocimiento y acción colectiva.

HERBARIUM se inaugura el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas en la sede de la Galería Pablo Ávila, ubicada en República Dominicana 566 esquina avenida España, en Asunción.

Sobre la artista

Verónica Viedma Paoli es artista visual, docente y gestora cultural paraguaya. Desde 2013 dirige Viedma Galería de Arte, un espacio con un criterio curatorial enfocado en la visibilización de la cultura contemporánea nacional e internacional. Su práctica artística se caracteriza por la exploración de técnicas mixtas y por el diálogo entre tradición y contemporaneidad, con especial interés en los vínculos entre arte, naturaleza y patrimonio cultural.

En tanto Viedma Galería de Arte, fundada en 2013 por el profesor Manuel Viedma y actualmente gerenciada por Verónica Viedma, se ha consolidado como un espacio dinámico de interrelación social y encuentro cultural. Con un enfoque curatorial cuidado e innovador, la galería promueve tanto a artistas emergentes como a figuras destacadas, apostando por la experiencia del visitante y por el fortalecimiento de los circuitos de arte de la región.

Por su parte, la Galería Pablo Ávila Arte Contemporáneo, fundada en 1991, es dirigida por el promotor cultural Pablo Ávila, socio fundador de la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay. El espacio impulsa las artes visuales y el mercado del arte local a través de exposiciones y su participación en ferias nacionales e internacionales. Con más de tres décadas de trayectoria, la galería ha sido una plataforma clave para numerosos artistas paraguayos y adopta una perspectiva de home gallery, conjugando lo artístico y lo doméstico como forma de acercar el arte a nuevos públicos.