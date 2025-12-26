Intercambio latinoamericano: Joel Riveros y la técnica del xilomural en Buenos Aires

Joel Riveros formó parte de una instancia de capacitación en la técnica del xilomural realizada en la ciudad de Buenos Aires, en el Taller de Muralismo y Arte Público de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano.

El espacio convoca habitualmente a artistas, docentes y egresados de la institución, y propone un abordaje integral de la composición mural, el dibujo, el color y diversas técnicas vinculadas al muralismo contemporáneo, entre ellas el esgrafiado y el xilomural.

La formación estuvo a cargo del maestro y muralista argentino Marcelo Carpita, referente en arte público y conocedor de una técnica que articula el grabado, la gráfica y el mural. El xilomural combina el uso de matrices talladas en planchas de MDF, trabajadas con gubias, sobre las que se aplican tintas gráficas y pintura acrílica diluida. Estas matrices pueden imprimirse sobre papel afiche o fijarse directamente a la pared, atornilladas según la composición, dando como resultado murales de interior que, en algunos casos, integran también la pintura directa del muro como parte del diseño.

Carpita aprendió esta técnica en México durante la década de 1990, de la mano del maestro grabador Adolfo Mexiac, y desde entonces la ha desarrollado y transmitido en distintos espacios de formación y producción artística. El vínculo entre Carpita y Riveros se remonta a 2012, a partir de encuentros latinoamericanos de muralismo y arte público, donde ambos coincidieron en carácter de muralistas. A partir de ese intercambio sostenido en el tiempo, surgió el interés de Riveros por profundizar su aprendizaje directamente con el maestro.

La posibilidad concreta de realizar el viaje se dio gracias al segundo premio obtenido por Riveros en el concurso Henri Matisse en 2023. La capacitación se desarrolló durante la segunda semana de noviembre de 2025, con el aval del rectorado de la ESEA Manuel Belgrano.

Durante su estadía en Buenos Aires, Riveros se integró a un grupo de trabajo colectivo junto a alumnos del taller, participando activamente en la elaboración del mural titulado Arte y tecnología, emplazado en la sala de informática de la institución. El proceso se desarrolló bajo la supervisión directa de Marcelo Carpita, quien guió cada etapa de la realización, desde el diseño de las matrices hasta su montaje final.

Para el artista paraguayo, la experiencia significó una instancia de aprendizaje técnico y conceptual que abre nuevos caminos de exploración en su práctica artística. El intercambio con docentes y estudiantes, y la posibilidad de trabajar colectivamente en un contexto académico especializado, aportaron herramientas que fortalecen su formación como muralista y artista visual, y refuerzan su compromiso con el arte público y los lenguajes gráficos en el ámbito latinoamericano.