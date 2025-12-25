Cristina Bitiusca reinterpreta la Navidad desde la música paraguaya y el jazz

Navidad de Flor de Coco es un proyecto íntimo y de espíritu vanguardista en el que Cristina Bitiusca propone una nueva escucha de los clásicos de Navidad. A través de arreglos originales, el álbum fusiona la riqueza rítmica de la música paraguaya con elementos del jazz, dando como resultado una propuesta cálida y contemporánea que invita a vivir las fiestas desde una óptica musical renovada.

Lea más: Música clásica y villancicos en la Iglesia de la Encarnación

Los arreglos estuvieron a cargo de Germán Lema y Josías Montanía, quienes reinventan canciones tradicionales mediante una paleta sonora diversa, en la que conviven timbres folklóricos, grooves jazzísticos y espacios abiertos a la improvisación. El disco propone, además, un diálogo entre idiomas (guaraní, español e inglés) que refuerza su carácter multicultural.

La instrumentación incluye destacadas participaciones en vientos de Bruno Muñoz, Gonzalo Núñez y Gustavo Pedersen, integradas a una base rítmica conformada por Víctor Scura en piano, Josías Montanía en bajo y Víctor S. Morel en batería, quien también asumió la producción artística. Cada pieza mantiene un enfoque respetuoso hacia las raíces, al tiempo que explora texturas sonoras modernas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La voz de Bitiusca y su banda construyen paisajes que recorren el folklore, el swing, las baladas íntimas y los climas cercanos al góspel. Entre los clásicos que cobran nueva vida se encuentran Dos trocitos de madera, Navidad del Paraguay y una versión de Have Yourself a Merry Little Christmas reinterpretada en ritmo de guarania y traducida al guaraní, junto a composiciones propias de la artista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este álbum es un puente entre mi corazón y mis raíces”, señala Cristina Bitiusca. “Quise invitar a la audiencia a escuchar a través de arreglos que honran la tradición, pero que permiten que el jazz y la improvisación respiren en cada tema”.

De origen rumano y con una sólida trayectoria en la escena musical nacional, Bitiusca se ha destacado por su voz cálida, su sensibilidad interpretativa y su interés por el cruce de tradiciones musicales. Con este proyecto solista, consolida una búsqueda artística que conecta culturas y generaciones, abordando el repertorio navideño desde una mirada personal y actual.

Navidad de Flor de Coco fue grabado en Lobo Recording Studios y se publica bajo el sello Polka Blue. El álbum cuenta con el apoyo del FONDEC.