Verano en clave gráfica: Marcos Benítez dicta un taller de grabado en Cabichuí

Cabichuí Taller de Grabado (Chaco Boreal 158 entre Mariscal López y Telmo Aquino) organiza un curso intensivo que propone un acercamiento práctico y sensible a distintas técnicas de impresión en relieve, pensado tanto para quienes se inician como para quienes buscan profundizar su relación con el grabado.

El taller se desarrollará los miércoles 14, 21 y 28, de 18:00 a 20:00, y ofrecerá un recorrido por la xilografía, el linograbado y la técnica mixta. A lo largo de los encuentros, los participantes trabajarán directamente sobre matrices de madera y linóleo, explorando las posibilidades expresivas del blanco y negro, el relieve y la huella manual que caracteriza a estas técnicas.

La xilografía, una de las formas más antiguas del grabado, será uno de los ejes del curso. Desde el vaciado de la madera hasta la impresión final sobre papel, esta técnica permite comprender cómo el diseño emerge desde el relieve, conservando una relación directa entre el gesto del artista y la imagen resultante.

Su historia, ligada a las primeras impresiones textiles y al desarrollo del papel en Oriente, dialoga hoy con prácticas contemporáneas que resignifican su potencia visual.

El linograbado, por su parte, introduce un material más blando y uniforme, que facilita el trabajo manual y abre nuevas posibilidades formales. Finalmente, la técnica mixta propone la combinación de matrices y superficies, invitando a experimentar y a romper los límites tradicionales del grabado.

El curso estará a cargo de Marcos Benítez, artista gráfico y referente del grabado en Paraguay, cuya trayectoria está ligada a la enseñanza y a la producción artística.

Formado con maestros fundamentales del grabado latinoamericano, Benítez ha desarrollado una obra que ha circulado por bienales, galerías y centros culturales de Paraguay, América Latina y Europa. Desde Cabichuí, taller que dirige desde hace años, sostiene una práctica donde el grabado es entendido como oficio, investigación y espacio de encuentro.

La inversión para participar del taller es de G. 350.000, monto que incluye todos los materiales necesarios. Para más información e inscripciones, se puede contactar directamente con Benítez al 0981 923 138.

En tiempos donde la imagen digital domina la escena, propuestas como esta recuperan el valor del trabajo manual, la paciencia del proceso y la experiencia colectiva de imprimir, mancharse las manos y dejar una marca sobre el papel.