Marcelo Soler celebra su cumpleaños con la primera edición de Pum Clack Fest

Bajo el nombre Pum Clack Fest, el encuentro reúne a una amplia y diversa lista de artistas locales e invitados internacionales, reflejando una de las características centrales del trabajo de Soler: la apertura estética y el cruce de escenas, generaciones y lenguajes musicales.

Lea más: El Premio Henri Matisse lanza su edición 2026 con un laboratorio para artistas

En esta primera edición ampliada del ciclo actuarán Oudi, Ross, Sari Carri, Giuseppe, Missmaella, Majo Maciel, Sabb Montes y Rodrigo Quintas, además de dos invitados provenientes de Argentina: Mambo Donnie y Germito, quienes se suman al espíritu colaborativo de la propuesta.

La noche también contará con sets de DJ a cargo de Ariel Soler y del propio Marcelo, completando una programación pensada como celebración, pero también como espacio de encuentro y circulación de músicas diversas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un festejo con intención

Más allá del festejo puntual, Pum Clack Fest se inscribe dentro de una trayectoria sostenida. Marcelo Soler es baterista, compositor y productor musical, reconocido en la escena paraguaya por su versatilidad y por una búsqueda constante que atraviesa géneros como el jazz, el hip-hop, el soul y el R&B. A lo largo de su carrera integró proyectos y bandas como Eseka’a, Pipa Para Tabaco, Ripe Banana Skins y Kita Pena, experiencias que marcaron su formación y ampliaron su campo de acción musical.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2017 inició su camino solista con Para Ernesto, un disco dedicado a su padre, donde ya se perfilaban el virtuosismo instrumental y una sensibilidad particular para el armado de climas. Ese recorrido continuó con Para Stella, un trabajo dedicado a su madre, en el que profundizó en fusiones de jazz, hip-hop, soul y R&B, sumando colaboraciones y una impronta lírica más explícita.

En 2024 lanzó el EP 35, un material de carácter autobiográfico que da cuenta de su evolución artística y de su interés por dialogar con músicos de distintas generaciones y estilos, desde el pop-rock hasta el flamenco-beat.

Además de su faceta como intérprete y compositor, Soler ha desarrollado un rol activo como productor, impulsando obras colectivas y dinámicas, y generando espacios donde la diversidad sonora es protagonista.

En ese sentido, Pum Clack funciona no solo como una celebración personal, sino como una extensión natural de su manera de entender la música: abierta, colaborativa y en permanente movimiento.