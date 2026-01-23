La paraguaya Julia Isídrez inaugura exposición en la renombrada feria Ceramic Brussels

Julia Isídrez sigue recorriendo el mundo con sus obras y, esta vez, es una de las artistas invitadas de la tercera edición de Ceramic Brussels. El evento, que se lleva a cabo en Bruselas, Bélgica, es considerado en la escena del arte contemporáneo el más importante del mundo para la cerámica.

Lea más: “Barrunto” vuelve a escena para invitar a reflexionar sobre el acoso

En este marco, Isídrez inauguró el miércoles una exposición individual en el espacio de la galería Sorry We’re Closed, presentando 27 obras en diversos tamaños como “El gato”, “Cien pies”, “Lagarto cañón con cola”, “Sapo listo para saltar”, “Cabezas”, “Mundo” y “Puerco espín”, entre otros.

La artista paraguaya está presente en la feria a partir de una colaboración entre la galería belga y Tekoharte, deleitando al público con sus obras enmarcadas en la técnica del ñai’ũpo, que acaba de ser incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

En el marco de esta feria, Julia Isídrez también será protagonista del conversatorio “Gesto, memoria, transmisión”, que se realizará hoy a las 13:30 de Bélgica (9:00 de Paraguay) con la curadora franco-colombiana María Inés Rodríguez, actual directora de la Fundación Walter LeBlanc.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ceramista iteña, que heredó el oficio de su madre Juana Marta Rodas y de su bisabuela María Balbina Cuevas, se destaca por sus obras inspiradas en varios animales e insectos, a los que ella les aporta su toque de fantasía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Patricia Foissac, una de las responsables de Tekoharte, señaló a ABC que la muestra se está realizando con mucho éxito y las obras de Isídrez están siendo muy admiradas y ponderadas por los visitantes.

La feria Ceramics Brussels se lleva a cabo en el espacio Tour&Taxis de la capital belga, hasta este domingo 25 de enero. La misma reúne, según destaca en su web, a más de 70 exhibidores belgas e internacionales y presenta las obras de unos 200 artistas.

De estos, solamente 18 cuentan con exhibiciones individuales, entre ellos el célebre artista español Pablo Picasso.

El trabajo de Julia Isídrez ha logrado un gran destaque internacional en los últimos años, siendo parte de la Exposición Universal de Dubái en 2022 y la Bienal de Venecia en 2024. La artista también ha tenido exposiciones en São Paulo, Brasil; Nueva York, Estados Unidos; y París, Francia.