“Barrunto” vuelve a escena para invitar a reflexionar sobre el acoso

El Sótano 2 del Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe) volverá a albergar a la obra teatral “Barrunto”, estrenada en noviembre pasado, a partir de un libreto del dramaturgo argentino Mario Arietto y la dirección del artista paraguayo Jorge Báez.

Natalia Nebbia y Noelia Ibarrola son las protagonistas de esta puesta que indaga en la delgada línea entre verdad y sospecha, revelando cómo la manipulación psicológica y las relaciones de poder pueden distorsionar la percepción de los hechos.

La historia se centra en Selene, la joven camarera de un hotel de las sierras cordobesas, quien denuncia por abuso sexual a Vicente, un prestigioso profesor de filosofía.

La puesta se inspira en un cuento de Thomas Bernard para cuestionar la existencia de una realidad única, desentrañando las múltiples capas del poder y la manipulación en la sociedad contemporánea.

Las funciones serán este jueves 22 y el jueves 29 de enero a las 20:30. Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y se pueden solicitar al (0971) 159-555. En puerta costarán G. 100.000.