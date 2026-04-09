“Elba” reflexiona sobre la figura materna en el Museo Nacional de Bellas Artes

En “Elba”, el fotógrafo Raúl Villalba propone una mirada íntima y reflexiva sobre la figura materna, tomando como eje la vida de su propia madre, así como su influencia en la construcción de su identidad y estética.

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La muestra, que será habilitada este jueves a las 20:00 en el Museo Nacional de Bellas Artes, reunirá obras en fotografía digital y una instalación audiovisual, a partir del uso del bodegón como lenguaje visual.

La apertura será en una modalidad de visita distendida y recorrido libre, proponiendo un acercamiento directo a la obra y a la experiencia expositiva. El acceso será por la Avda. Mcal. López c/ Curupayty, con entrada libre y gratuita.

Las obras de Villalba reúnen objetos, flores y alimentos organizados deliberadamente para analizar temas como la memoria, la fragilidad, el paso del tiempo, la vida y la muerte.

la muestra, que cuenta con la curaduría de Carlos Sosa, estará dividida en dos niveles. En la planta baja del museo, se encontrarán “composiciones fotográficas integradas por objetos personales, elementos domésticos, artículos de fe y alimentos, organizados en escenas donde la luz tenue y el orden aparente remiten a la historia, la opulencia y la decadencia, en diálogo con la presencia del cuerpo y su dimensión simbólica”, detallaron.

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En la planta alta estará la instalación “de carácter más luminoso y evocador, vinculada a una propuesta audiovisual que dialoga con los recuerdos, los deseos y la idea de permanencia”, añadieron.

La muestra, según destacaron los organizadores, invitará al público “a una reflexión profunda sobre los vínculos familiares, la construcción de la identidad y la relación entre cuerpo, memoria y herencia simbólica, proponiendo un diálogo sensible entre lo personal y lo colectivo”.