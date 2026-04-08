La OSCA cierra su ciclo “El fabuloso mundo de la música” con un concierto gratuito en el Teatro Municipal

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá el jueves 9 de abril, a las 20:00, en el Teatro Municipal, el concierto de clausura del ciclo El fabuloso mundo de la música, bajo la dirección de Luis Szaran, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

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El concierto marcará el cierre de una propuesta que buscó ampliar el alcance de la música clásica a públicos diversos, a partir de un formato accesible y comentado. En esta ocasión, la OSCA contará con la participación especial de la soprano Sabi Lee, así como de los contrabajistas Carlos, Aníbal, Carlos Abrahan y Franco Giuliano Balbuena, y los trompetistas Marcial y Néstor Barreto, quienes se sumarán a la orquesta en un repertorio que abarca distintas épocas y estilos.

Bajo el concepto “mi primer amor con la música clásica”, el programa propone un recorrido por fragmentos de obras emblemáticas, desde el barroco hasta el nacionalismo, con el objetivo de generar una experiencia cercana y pedagógica. Las piezas serán además comentadas durante el concierto por el propio Szaran junto a la integrante de la OSCA, la violista Dulce Acosta, aportando contexto e información para el público.

La selección incluye la obertura de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, el intermezzo de Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni y el aria “Je veux vivre” de Romeo y Julieta de Charles Gounod.

También forman parte del programa la Sinfonía Nº 6 de Ludwig van Beethoven, el Panis angelicus de César Franck y Pompa y circunstancia de Edward Elgar, junto con obras de Leonard Bernstein, Julius Wächter y Camille Saint-Saëns.

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El ciclo es organizado por la Sociedad Filarmónica de Asunción, que celebra 40 años de su creación, junto con la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción. Para facilitar el ingreso, el teatro habilitará dos accesos desde las 19:00, uno preferencial para personas adultas mayores, embarazadas, personas con discapacidad e invitados especiales, y otro de acceso general, ambos sujetos a la capacidad de la sala.