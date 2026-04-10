Artes Plásticas
10 de abril de 2026 - 14:31

“Alcor: 70 años de resonancia”, la muestra que revisita una revista clave del arte paraguayo

Diseño gráfico en tonos verdes y texturas blancas, con el texto 'Alcor' en grande y detalles de publicación.
Una de las portadas de la revista Alcor, que será homenajeada desde este sábado con una muestra.Gentileza

Una de las experiencias editoriales más influyentes del Paraguay vuelve al presente en una exposición que revisita su legado visual y literario, a 70 años de su aparición.

Por Mavi Martínez

La muestra “Alcor: 70 años de resonancia” se inaugura el sábado 11 de abril, a las 19:00, en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales del Cabildo (Azara 845), en Asunción.

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La propuesta, curada por Luz Saldívar, Lea Schvartzman y Carlo Spatuzza, rinde homenaje a la histórica revista Alcor, destacando su papel como motor del modernismo paraguayo y espacio de resistencia cultural durante la dictadura. La apertura incluirá una performance del colectivo Rara Avis Escena y contará con acceso libre y gratuito.

La exposición propone un recorrido por una de las experiencias editoriales más disruptivas del país, tomando al grabado como eje principal para comprender el diálogo entre arte y pensamiento crítico en un contexto político adverso.

Fundada en diciembre de 1955 por Rubén Bareiro Saguier y Julio César Troche, la revista Alcor se mantuvo activa hasta 1969, alcanzando 47 ediciones que consolidaron un espacio independiente de reflexión estética y literaria.

Página de libro con texto en columnas, título amarillo 'el grabado en el paraguay' destacado en la parte superior.
El contenido aborda la historia del grabado en Paraguay durante el gobierno de Carlos Antonio López, por Josefina Plá.

En ese marco, la publicación funcionó como catalizador de dos procesos clave: el modernismo en las artes visuales y el vanguardismo literario. En el plano visual, impulsó un giro hacia la geometrización y la abstracción, en sintonía con el desarrollo del grabado promovido por el Taller Julián de la Herrería, dirigido por Livio Abramo. Más que un recurso ilustrativo, el grabado operó como herramienta crítica y de difusión, permitiendo la circulación de nuevas ideas en tiempos de censura.

La muestra reúne a una amplia constelación de autores que formaron parte de este proyecto. Entre los escritores y ensayistas se destacan Augusto Roa Bastos, Josefina Plá, Gabriel Casaccia, Elvio Romero, Oscar Ferreiro, José Luis Appleyard, José María Gómez Sanjurjo, Esteban Cabañas, Luis María Martínez, Francisco Pérez Maricevich, Rodrigo Díaz Pérez, Ramiro Domínguez, León Cadogan, Julio César Chávez, Juan Andrés Cardozo, José Antonio Bilbao, Carlos Zubizarreta, María Luisa Artecona de Thompson, Mauricio Schvartzman, Víctor Jacinto Flecha y Miguel Ángel Fernández.

Ilustración en blanco y negro de un personaje caricaturesco en movimiento, con fondo claro y diseño de portada de revista.
La revista Alcor presenta su edición 44-45 de mayo-agosto de 1967.

En el campo de las artes visuales y el grabado, la exposición recupera obras de figuras como Olga Blinder, Edith Jiménez, Lotte Schulz, Miguela Vera, Carlos Colombino, Jacinto Rivero, William Riquelme, Ricardo Yustman y un joven Ricardo Migliorisi, dando cuenta de una generación que redefinió los lenguajes artísticos en Paraguay.

En términos de archivo, la muestra incorpora originales de la revista pertenecientes a la colección de la Biblioteca Augusto Roa Bastos de la Manzana de la Rivera y de Aníbal Saucedo Rodas, además de reproducciones de sus 47 tapas. A esto se suman grabados realizados en aquellos años, provenientes de las colecciones de Carlo Spatuzza y Fábrica Galería de Arte, lo que permite dimensionar materialmente el alcance estético de Alcor.

La apertura también se inscribe en un doble marco conmemorativo: por un lado, los 100 años de la llegada de Josefina Plá al Paraguay, figura central en la consolidación de la modernidad artística local y colaboradora fundamental de la revista; y por otro, el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Asunción, institución que reafirma su presencia en la escena cultural local adoptando oficialmente esa denominación.

Página de periódico con texto en español sobre un encuentro, incluye ilustración abstracta de rostros.
Páginas de ediciones de la revista Alcor, donde se ve un texto escrito por Augusto Roa Bastos.

Como parte de la inauguración, el grupo Rara Avis Escena —integrado por Luz Saldívar, Esteban Martínez, Arianna Jiménez, Osvaldo Molinas, Samadhy Albiol, Andrés Benítez y Carola Fernández— presentará una performance conceptual vinculada a los ejes de la muestra.

El proyecto cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción y la colaboración de Editorial Servilibro y el Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera Carlos Colombino.