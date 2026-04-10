“Alcor: 70 años de resonancia”, la muestra que revisita una revista clave del arte paraguayo

La muestra “Alcor: 70 años de resonancia” se inaugura el sábado 11 de abril, a las 19:00, en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales del Cabildo (Azara 845), en Asunción.

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La propuesta, curada por Luz Saldívar, Lea Schvartzman y Carlo Spatuzza, rinde homenaje a la histórica revista Alcor, destacando su papel como motor del modernismo paraguayo y espacio de resistencia cultural durante la dictadura. La apertura incluirá una performance del colectivo Rara Avis Escena y contará con acceso libre y gratuito.

La exposición propone un recorrido por una de las experiencias editoriales más disruptivas del país, tomando al grabado como eje principal para comprender el diálogo entre arte y pensamiento crítico en un contexto político adverso.

Fundada en diciembre de 1955 por Rubén Bareiro Saguier y Julio César Troche, la revista Alcor se mantuvo activa hasta 1969, alcanzando 47 ediciones que consolidaron un espacio independiente de reflexión estética y literaria.

En ese marco, la publicación funcionó como catalizador de dos procesos clave: el modernismo en las artes visuales y el vanguardismo literario. En el plano visual, impulsó un giro hacia la geometrización y la abstracción, en sintonía con el desarrollo del grabado promovido por el Taller Julián de la Herrería, dirigido por Livio Abramo. Más que un recurso ilustrativo, el grabado operó como herramienta crítica y de difusión, permitiendo la circulación de nuevas ideas en tiempos de censura.

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La muestra reúne a una amplia constelación de autores que formaron parte de este proyecto. Entre los escritores y ensayistas se destacan Augusto Roa Bastos, Josefina Plá, Gabriel Casaccia, Elvio Romero, Oscar Ferreiro, José Luis Appleyard, José María Gómez Sanjurjo, Esteban Cabañas, Luis María Martínez, Francisco Pérez Maricevich, Rodrigo Díaz Pérez, Ramiro Domínguez, León Cadogan, Julio César Chávez, Juan Andrés Cardozo, José Antonio Bilbao, Carlos Zubizarreta, María Luisa Artecona de Thompson, Mauricio Schvartzman, Víctor Jacinto Flecha y Miguel Ángel Fernández.

En el campo de las artes visuales y el grabado, la exposición recupera obras de figuras como Olga Blinder, Edith Jiménez, Lotte Schulz, Miguela Vera, Carlos Colombino, Jacinto Rivero, William Riquelme, Ricardo Yustman y un joven Ricardo Migliorisi, dando cuenta de una generación que redefinió los lenguajes artísticos en Paraguay.

En términos de archivo, la muestra incorpora originales de la revista pertenecientes a la colección de la Biblioteca Augusto Roa Bastos de la Manzana de la Rivera y de Aníbal Saucedo Rodas, además de reproducciones de sus 47 tapas. A esto se suman grabados realizados en aquellos años, provenientes de las colecciones de Carlo Spatuzza y Fábrica Galería de Arte, lo que permite dimensionar materialmente el alcance estético de Alcor.

La apertura también se inscribe en un doble marco conmemorativo: por un lado, los 100 años de la llegada de Josefina Plá al Paraguay, figura central en la consolidación de la modernidad artística local y colaboradora fundamental de la revista; y por otro, el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Asunción, institución que reafirma su presencia en la escena cultural local adoptando oficialmente esa denominación.

Como parte de la inauguración, el grupo Rara Avis Escena —integrado por Luz Saldívar, Esteban Martínez, Arianna Jiménez, Osvaldo Molinas, Samadhy Albiol, Andrés Benítez y Carola Fernández— presentará una performance conceptual vinculada a los ejes de la muestra.

El proyecto cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción y la colaboración de Editorial Servilibro y el Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera Carlos Colombino.