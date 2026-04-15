Eneide Boneu explora la persistencia de las formas, inspirada en el mito de Altea

La artista Eneide Boneu explora en “Altea: la forma y su eco” los umbrales donde las figuras se desplazan, mutan y persisten más allá de sus contornos originales. La exposición individual se habilitará este jueves 16 a las 19:00 en Viedma Galería de Arte (Denis Roa 768).

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Boneu, nacida en Córdoba, Argentina y radicada en Paraguay desde 1973, toma como inspiración para esta muestra al mito griego de Altea, cuya vida no residía en su cuerpo sino en un leño que ardía.

En este sentido, esta muestra ofrece una reflexión sobre cómo la vida puede transferirse y sobrevivir al cuerpo que la originó.

“En las impresiones de gran formato y en los pequeños rostros que componen esta muestra, los cuerpos no se representan: se desplazan. Abandonan el soporte rígido y pasan al aire, al tejido, al movimiento“, señala el texto curatorial de la muestra, a cargo de Capital Creativo.

Destaca además que la artista “construye un diálogo entre sus grandes cuerpos impresos en materiales blandos -casi entidades respirantes- y sus rostros mínimos, núcleos silenciosos de conciencia”.

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¿Dónde termina una forma y comienza su resonancia? Esa es la pregunta que plantea esta exposición que, según destacó la galería a través de un comunicado, “no es sobre la fragilidad ni sobre la pérdida, sino ante todo una proposición sobre la persistencia”. “Como en el mito, el fuego no se apaga. Solo cambia de lugar”.

Acerca de Eneide Boneu

Eneide Boneu nació en Argentina en 1954. Realizó sus estudios en el Centro Cultural Peruano Americano en Lima y en la Escuela de Bellas Artes en Asunción, participando de talleres con maestros como Olga Blinder, Susana Romero, Vivian Guggenheim y José Resende, entre otros.

Su obra abarca pintura, grabado, objetos, fotografías e instalaciones. Es socia fundadora y ex presidenta del Grupo Gente de Arte, Asociación para las Artes Visuales en el Paraguay, y del Grupo Paraguayo de Arte Público.

A lo largo de su trayectoria ha expuesto en museos, galerías y centros culturales de más de veinte países incluyendo Francia, Italia, Estados Unidos, Corea, Bélgica, Líbano, Perú y Argentina.