Una reflexión sobre el tiempo: Carmen Díaz presentará “Impermanencia”

La muestra “Impermanencia”, de la fotógrafa Carmen Díaz, se inaugurará el miércoles 15 de abril a las 20:30 en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito. La exposición reúne una serie de imágenes que exploran la noción de cambio y permanencia en el paisaje, y se enmarca además en la presentación de su primer fotolibro, que amplía el universo visual del proyecto.

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En esta primera muestra individual, Carmen Díaz propone una aproximación sensible al concepto de impermanencia, tomando como eje el paisaje y la observación del entorno en constante transformación. A través de una mirada íntima y contemplativa, la artista invita a detenerse en los procesos de cambio, en aquello que persiste y en lo que inevitablemente se desvanece con el paso del tiempo.

El proyecto se expande en formato editorial con la publicación de su primer fotolibro, que reúne cerca de un centenar de imágenes. Esta edición funciona como una extensión de la muestra, permitiendo una experiencia más amplia y secuencial del trabajo visual desarrollado por la autora.

Como parte de la inauguración, se presentará una pieza audiovisual en loop construida a partir de registros del río, que dialoga con el concepto central de la obra y suma una dimensión sensorial a la propuesta expositiva.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 18 de abril e incluirá actividades especiales. El viernes 17 se realizará una sesión de retratos con impresión instantánea para los asistentes, mientras que el sábado 18 tendrá lugar el cierre de la muestra con un concierto acústico a cargo de artistas invitadas, además de un espacio dedicado a la lectura de poesía.

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El proyecto fue realizado con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), y contó con el acompañamiento y gestión de Vero Barreto, la diagramación y producción del fotolibro a cargo de César Barreto, la curaduría y selección de obra de William Duarte, y un texto de prólogo escrito por Cinthia Martínez.