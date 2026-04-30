“Meteora”, la exposición de Laura Mandelik, se adjudica el Premio AICA Paraguay 2025

AICA Paraguay anunció, a través de un comunicado, el resultado de sus deliberaciones para reconocer a lo más destacado de las artes visuales en Paraguay durante el 2025.

“Meteora”, la exposición realizada por Laura Mandelik en la Galería Exaedro, que contó con la curaduría de Fernando Moure, fue la elegida por los miembros de AICA Paraguay como la Mejor Exposición del 2025.

También se otorgará una mención destacada a “Brewi”, una muestra colectiva con obras recientes de los indígenas Aché de Puerto Barra, que se realizó en el Centro Cultural del Lago.

De igual manera, también recibirá una mención especial “El retorno de las musas”, la exposición de Rodrigo Spelt, que fue presentada por el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

El acto de premiación se realizará el próximo 29 de mayo en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” (Azara 845 c/ Tacuary).

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Durante el acto, la artista Laura Mandelik y el curador Fernando Moure compartirán detalles del proceso creativo y la conceptualización de la obra, según detallaron desde AICA Paraguay.

¿Cómo se elige a la mejor exposición?

Según detallaron desde AICA Paraguay, el premio es el resultado de un ejercicio democrático en el que cada miembro de la asociación postula hasta tres exposiciones, acompañadas de una justificación crítica.

“El objetivo primordial es propiciar el ejercicio de la crítica de arte y reconocer la labor de artistas, curadores, gestores e instituciones que dinamizan la escena cultural nacional”, remarcaron.