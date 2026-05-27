“Ovie2 – Unidos por el Arte” reunirá en El Cabildo a artistas de Paraguay y España

Pintura, grabado, fotografía, ilustración e instalación convivirán en “Ovie2 – Unidos por el Arte”, una exposición que reunirá a creadores paraguayos y españoles en las Salas Temporales del CCR El Cabildo. La inauguración oficial será este jueves 28 de mayo, a las 19:30, en el espacio ubicado sobre Av. República entre Río Jejuí y Río Manduvirá.

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La propuesta articula obras y miradas provenientes de Oviedo, en Asturias, y de Coronel Oviedo, en Paraguay, tomando como punto de encuentro la diversidad de expresiones del arte contemporáneo. Desde España participarán el ilustrador y humorista gráfico Ernesto García del Castillo “Neto”, el pintor y escultor Favila González Hevia, la artista Patricia de Llano y la arquitecta y pintora paraguaya radicada en Asturias, Clarissa Solaeche.

En representación de Paraguay expondrán María Victoria Echauri, con trabajos vinculados al color y la abstracción; María Gloria Echauri, cuya producción aborda cuestiones de identidad y culturas indígenas; la fotógrafa Viviana Delvalle Solaeche, reconocida recientemente con el Premio Hippolyte Bayard por su ensayo “Teoría del Intervalo”; y William Paats, artista visual y arquitecto con trayectoria en exposiciones internacionales.

La muestra propone así un recorrido por distintos enfoques estéticos y técnicas, donde conviven la figuración, el expresionismo abstracto, la fotografía analógica y las exploraciones visuales ligadas a la memoria, el territorio y las relaciones humanas. Además de presentarse en Paraguay, el proyecto prevé una futura exhibición en Asturias durante las celebraciones del Día de la Hispanidad, previstas para octubre.

Presentación oficial y diálogo cultural

La exposición fue presentada oficialmente durante una conferencia de prensa encabezada por el director general del CCR El Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, y el cónsul honorario de Paraguay en el Principado de Asturias, Francisco Javier Marqués Flórez.

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Durante el acto, Saucedo destacó el valor del arte como herramienta de encuentro cultural entre comunidades geográficamente distantes, mientras que Marqués señaló que la iniciativa también busca fortalecer la presencia y la integración de paraguayos residentes en Asturias a través de la cultura.

El curador de la muestra, el arquitecto Carlos Sosa, explicó que el proyecto parte de la idea de encontrar puntos de conexión entre ambas tradiciones culturales, resaltando la diversidad de miradas presentes en la exposición. Por su parte, Clarissa Solaeche consideró que la propuesta permitirá acercar al público una experiencia visual variada y abrir posibilidades para futuras colaboraciones entre artistas de ambos países.

“Ovie2 – Unidos por el Arte” es organizada por el CCR El Cabildo junto con el Consulado Honorario de la República del Paraguay en el Principado de Asturias.