La Feria Internacional del Libro abre sus puertas este jueves en el Centro de Convenciones Mariscal

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026 comenzará este jueves 28 de mayo bajo el lema “Más que libros, un gran encuentro”, consolidándose nuevamente como uno de los eventos culturales más importantes del país. La feria se desarrollará hasta el 7 de junio en el Centro de Convenciones del Mariscal, ubicado sobre J. Eulogio Estigarribia esquina Charles de Gaulle.

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En esta edición especial, Estados Unidos participará como país invitado de honor en el marco de la iniciativa “Freedom 250”, impulsada por la Embajada de los Estados Unidos y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), con motivo de los 250 años de independencia estadounidense.

La programación incluirá presentaciones de libros, charlas, debates, actividades académicas, espacios de lectura, propuestas para niños y jóvenes, además de expresiones artísticas ligadas a la música, la danza y las tradiciones paraguayas.

El acto oficial de inauguración

La ceremonia inaugural se realizará este jueves 28 de mayo, a las 19:00, en el auditorio George Washington Conference Room, uno de los principales espacios de actividades de la feria.

El acto contará con la conducción de Alejandra Acosta, en español y guaraní, y Robert Grange, en inglés. La apertura incluirá la entonación de los himnos nacionales de Paraguay y de los Estados Unidos de América, además de palabras oficiales de Nery Peña, presidente de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), y de Robert Alter, encargado de Negocios a.i. de la Embajada de los Estados Unidos, país invitado de honor.

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Uno de los momentos centrales de la inauguración será la intervención de la historiadora Ana Barreto Valinotti, quien ofrecerá una exposición sobre la historia del libro paraguayo.

La ceremonia también incluirá un momento artístico a cargo del CCPA Jazz Quintet y finalizará con el tradicional corte de cinta inaugural y un recorrido oficial por el predio ferial.

Actividades del primer día

La agenda del jueves 28 comenzará desde la mañana con actividades literarias y culturales en distintos auditorios de la feria.

A las 9:00 se desarrollará una presentación y difusión de las ofertas educativas de la modalidad de Educación Permanente, acompañada de lecturas de cuentos y poesías, además de propuestas artísticas y culturales organizadas por la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Organiza Ñe’êry MEC.

Posteriormente, a las 13:00, el auditorio María Elena Sachero albergará una presentación de cuentos y sesión de cuentacuentos a cargo de miembros de la Academia Literaria del Colegio San José.

La programación continuará a las 15:00 en el George Washington Conference Room con una propuesta que combinará danza paraguaya, lectura de producción literaria y declamación de poesías, nuevamente organizada por la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Más tarde, a las 18:00, el Ñe’êry MEC realizará otra actividad cultural con lecturas y danza paraguaya. En simultáneo, el auditorio María Elena Sachero será sede de la presentación del libro Suplemento Antropológico Vol. 58-2, con participación del Dr. Luis Ortíz, el P. Dr. Nilo Zárate y Mons. Miguel Fritz, en una actividad organizada por el CEADUC de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

El cierre artístico de la primera jornada será a las 20:00 en el auditorio Elvio Romero, donde se realizará una peña artística con música y canto.

Invitados internacionales y espacios de la feria

La décima edición de la FIL contará con invitados internacionales provenientes de Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay.

Entre los nombres destacados figura el escritor estadounidense Daniel H. Wilson, autor de “Robopocalypse” y doctor en Robótica por la Universidad Carnegie Mellon, quien llegará como parte de la delegación del país invitado de honor.

También participarán la escritora costarricense Sussy Carballo Herrera, la historiadora argentina Liliana M. Brezzo, la investigadora Magdalena López, el académico chileno Víctor Adrián Díaz Esteves y el escritor uruguayo Pedro César Peña Guelbenzu, entre otros invitados que integrarán conversatorios, presentaciones y encuentros con lectores durante los próximos días.

Las actividades estarán distribuidas principalmente en tres auditorios: el George Washington Conference Room, el auditorio María Elena Sachero y el auditorio Elvio Romero.

Horarios y fechas de la FIL Asunción 2026

La Feria Internacional del Libro Asunción 2026 se desarrollará del 28 de mayo al 7 de junio en el Centro de Convenciones del Mariscal.

Los horarios de apertura serán los siguientes: