“Meteora. Una fábula cósmica” recibirá el Premio AICA a la mejor muestra del 2025

La distinción principal de esta edición será otorgada a la muestra “Meteora. Una fábula cósmica”, de la artista Laura Mandelik, curada por Fernando Moure y presentada en la Galería Exaedro en mayo del año pasado. El reconocimiento será entregado a la artista, al curador y a la galería organizadora.

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Además del premio principal, la AICA Paraguay concederá menciones especiales a otras dos exposiciones realizadas durante el año. Una de ellas es “Brewi”, muestra colectiva de obras recientes de los indígenas Aché de Puerto Barra, presentada en el Centro Cultural del Lago de Areguá. La otra es “El retorno de las musas”, del artista Rodrigo Spelt, exhibida en el Centro Cultural de España Juan de Salazar.

Tras la ceremonia de premiación se desarrollará una conversación entre Laura Mandelik y Fernando Moure, en la que ambos abordarán distintos aspectos vinculados al proceso de creación de “Meteora. Una fábula cósmica”, así como las formas expresivas y los temas presentes en la muestra.

Según informó la organización, el Premio AICA busca estimular el ejercicio crítico y contribuir al registro y la consideración de la producción artística local mediante la selección anual de exposiciones destacadas por la solidez de sus propuestas.

Artistas y trayectoria

Laura Mandelik es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción y realizó talleres y cursos de fotografía en Asunción y Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria ha presentado trabajos de fotografía, artes gráficas, escultura y video en exposiciones individuales y colectivas. También se desempeñó como gestora cultural y curadora en el espacio Planta Alta.

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Por su parte, Fernando Moure desarrolla actividades como crítico y curador de arte, además de programador audiovisual, escritor y columnista. Estudió Historia del Arte con Livio Abramo y realizó el Seminario de Crítica Cultural con Ticio Escobar. Fue becario Fellow de la Fundación Rockefeller entre 1999 y 2004, y cuenta con estudios de posgrado en nuevos medios e historia del cine realizados en Barcelona y Frankfurt. Desde 2023 reside y trabaja en Asunción.

Sobre “Meteora...”

Según el texto curatorial escrito por Fernando Moure, “Meteora. Una fábula cósmica” explora vínculos entre asuntos cósmicos, tecnología y elementos de la cultura de masas a partir de un relato visual construido por Laura Mandelik. La muestra toma como punto de partida un meteorito hallado en el Chaco Austral a comienzos del siglo XX, perteneciente a la familia de la artista, y lo convierte en eje de una serie de obras que combinan fotografía, escultura, videoarte e instalaciones tecnológicas.

El curador señala que la exposición se desarrolla como una especie de laboratorio de experimentación visual, donde el meteorito funciona como un “ready-made cósmico”, atravesado tanto por su origen espacial como por su dimensión cotidiana y familiar. A partir de allí, Mandelik construye imágenes y objetos que remiten a ideas de transformación, memoria, desplazamiento y creación, incorporando escenas intervenidas, formas escultóricas y dispositivos audiovisuales realizados en colaboración con Gabriela Mercado y Victoria Mussi.

La ceremonia se llevará a cabo en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales, ubicada en Azara 845 casi Tacuary.