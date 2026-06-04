“Dibujos sobre el muro” traslada a Asunción el espacio creativo del artista español Joan Miró

“Joan Miró. Dibujos sobre el muro” se denomina la exposición que habilitará este viernes 5, a las 19:00, el Centro Cultural de España en Asunción (Herrera c/ Tacuary). La muestra reúne fotografías del fotógrafo español Rif Spahni que invitan a adentrarse en uno de los lugares más íntimos y reveladores del universo creativo de Miró.

Esta exposición llega a Asunción a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en colaboración con la Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Las fotografías de esta muestra fueron realizadas en Son Boter, la antigua “possessió” mallorquina que el artista utilizó principalmente como taller de escultura y laboratorio de experimentación visual.

Según destacaron desde el centro cultural, este recorrido fotográfico “explora la potencia simbólica y emocional de Son Boter, un espacio donde todavía permanecen sobre los muros dibujos, anotaciones, manchas, trazos y gestos realizados directamente por Miró durante sus procesos de trabajo”.

Señalaron además que “estas huellas conservadas hasta hoy, permiten aproximarse no solo al universo creativo del artista, sino también a la dimensión más íntima y experimental de su práctica creativa”.

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La curaduría de esta muestra está a cargo de Elvira Cámara, quien pone el foco en ese territorio intermedio entre obra, pensamiento y proceso.

La misma señaló que el interés por revelar el significado de cada dibujo o nota que Joan Miró dejó sobre dichos muros no ha decaído, sino que son fuente de inspiración para artistas contemporáneos.

La exposición, según detalló el Centro Cultural de España en Asunción, se divide en dos grandes núcleos visuales.

Uno es Memoria, integrado por fotografías en blanco y negro que revelan los muros de Son Boter como una suerte de cuadro expandido de trabajo y, el otro, es Evocación, una serie en color centrada en las huellas del proceso pictórico: chorreones, manchas, salpicaduras, y rastros de pintura.

“La exposición incorpora además dibujos y material documental procedente de los fondos de la Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca, así como fotografías históricas de los archivos de Francesc Català-Roca y Josep Planas i Montanyà, quienes documentaron distintos momentos de la vida y el trabajo del artista en Son Boter", añadió el centro cultural.

La muestra, que estará en la sala de exposiciones, presentará además la obra audiovisual “La máscara revuelta”, de Mabi Revuelta. Se trata de una pieza situada entre la danza, el cine experimental, la escultura y la fotografía, que propone una experiencia poética situada en el universo simbólico de Son Boter.

Joan Miró (1893-1983) fue uno de los artistas fundamentales del arte moderno y una de las figuras claves de las vanguardias del siglo XX.

El pintor, escultor, grabador y ceramista desarrolló un lenguaje visual profundamente personal, caracterizado por la exploración de formas abstractas, símbolos, gestos y universos oníricos que transformaron la relación entre dibujo, pintura y espacio.

En tanto, Spahni se formó en Mallorca y Barcelona, comenzó su trayectoria en la década de 1990 en la fotografía publicitaria, editorial y documental.

Ha desarrollado proyectos en contextos diversos como campamentos de refugiados saharauis, comunidades indígenas en México y la Amazonía peruana, así como comunidades dalit en India, combinando la producción fotográfica con procesos participativos y educativos.

Tras su inauguración, la exposición podrá ser visitada de martes a sábados de 10:00 a 21:00, hasta el próximo 1 de agosto, con acceso libre y gratuito. Las visitas guiadas para grupos se pueden coordinar a través del correo info.ccejs@aecid.es.