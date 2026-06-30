“Paraguay Ñane Retã Rekove”, muestra celebra la identidad del país con obras de más de 20 artistas

La séptima edición de la exposición colectiva “Paraguay Ñane Reta Rekove” será habilitada este miércoles 1 de julio en el Centro Cultural de la República El Cabildo. La muestra artística busca destacar las raíces, costumbres y la riqueza natural del país.

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Esta exposición, organizada por Horacio Guimaraens, presentará una selección de obras “que celebran la esencia de la paraguayidad a través del talento de conocidos artistas locales”, según detallaron a través de un comunicado.

Explicaron además que, en esta edición, la muestra estará centrada en el arte figurativo, presentando obras en diversos formatos y trabajadas en técnicas como el óleo, el acrílico y la xilopintura.

La muestra, que contará con un texto curatorial de María Eugenia Ruiz, estará divida en tres ejes temáticos, proponiendo un viaje sensible por el territorio y la memoria colectiva del país.

Estos ejes son: Personajes típicos y escenas costumbristas, Paisajes y arquitectura, y Flora y fauna.

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Los artistas que serán parte de esta muestra son: Alba González, Alejandro Borja, Alicia Pérez Pane, Ana Acosta, Ana Liz Resquin, Carolina Abbate, Celia Vera, Elizabeth Rugilo, Gabriel servián, Gloria Valle, Henmy Orué y Julian Cárdenas.

También estarán exponiendo sus obras María Eugenia Yegros, María Luisa Picasso, Manuel Vera, Maritza Salinas, Martín Vallejos, Mila Montiel, Milena Mola, Patricia Rosales, Romy Nunes, Rossi Schubert, Verónica Fernández y Wence Silvero.

A través de un comunicado de prensa, los organizadores de esta muestra destacaron que con esta séptima edición “Paraguay Ñane Retã Rekove’ se consolida como un espacio fundamental en la agenda cultural paraguaya, promoviendo el diálogo entre los creadores y una ciudadanía ávida de conectar con su propia identidad y extranjeros que aprecian el arte paraguayo”.

La inauguración de la muestra será este miércoles a las 19:30 para invitados. La misma podrá ser visitada a partir del jueves 2 y hasta el próximo 20 de julio en el horario de 8:00 a 12:30, con acceso libre y gratuito.