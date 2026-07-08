“Geometrías sensibles” reúne obras de referentes del arte paraguayo en Galería Fábrica

La apertura se realizará entre las 18:00 y las 21:30, en la sede de la Galería de Arte Fábrica (Sgto. Martínez 271 entre Telmo Aquino y Abente Haedo), con acceso libre y gratuito. La exposición permanecerá habilitada durante tres semanas y podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:30 a 19:30, y los sábados, de 9:30 a 12:30.

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El conjunto reúne obras visuales de Olga Blinder, Carlos Colombino, Osvaldo Camperchioli, Esperanza Gómez, Enrique Careaga, Marcos Benítez, Celso Figueredo, Nury González, Silvio Alder y Rodrigo Alcorta, entre otros, en una selección que explora distintas formas de entender la geometría desde el contexto artístico latinoamericano.

Una lectura de la geometría desde América Latina

El texto crítico de la exposición, escrito por Ticio Escobar, plantea que la denominada “geometría sensible”, surgida en América Latina, se distancia de los modelos rígidos heredados de las vanguardias europeas para abrir paso a una dimensión más vinculada con la experiencia, la imaginación y la diversidad cultural.

“La geometría sensible, surgida en el ámbito latinoamericano, abandona los esquemas rígidos, estrictamente establecidos, para expresar sensibilidades, sensaciones y afectos que no caben en los fríos cálculos de la geometría de las vanguardias europeas”, sostiene Escobar.

El autor agrega que esta perspectiva deja atrás “la severidad, regularidad y precisión de las convenciones geométricas tradicionales” para expresar con mayor libertad “situaciones marcadas por la pulsión orgánica, el desorden natural, los antojos de la imaginación y los azares del trazo”, una idea que atraviesa el conjunto de obras reunidas en esta nueva propuesta expositiva de la Galería Fábrica.