Eq’e apuesta por una experiencia escénica íntima con el regreso de “Umbral”

Dirigida por Nastia Goiburu, Silvia Agüero y Gloria M. Morel, con asesoramiento en dirección y dramaturgia de Fátima Fernández Centurión, la obra plantea “un recorrido por ese espacio de transición que da nombre al espectáculo: un umbral donde lo visible y lo invisible se entrelazan”.

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Según explica la producción, las tres piezas dialogan entre sí para explorar los territorios oníricos que habitan entre la mente, el cuerpo y el espacio, dando lugar a presencias sin rostro, pensamientos que adquieren forma y escenarios donde la realidad parece fracturarse para revelar otros mundos posibles.

En ese límite entre la luz y la sombra, entre el interior y el exterior, “la propuesta invita al espectador a transitar un espacio de transformación y encuentro con aquello que permanece desconocido”, apelando a una construcción poética en la que convergen la danza, el teatro y otros lenguajes escénicos.

Las tres piezas que conforman “Umbral”

El tríptico está integrado por “Susurros de insubordinación”, con dirección coreográfica de Nastia Goiburu; “Antes de”, dirigida por Silvia Agüero y Florencia Boccia; y “La casa que sueña despierta”, bajo la dirección coreográfica de Gloria M. Morel. “Cada una desarrolla una mirada propia, pero encuentra continuidad en un mismo universo simbólico, construido desde el diálogo entre el cuerpo, el espacio y la imaginación”, explica el comunicado sobre la puesta.

Esta nueva temporada incorpora además “Interludios”, transiciones escénicas creadas en laboratorio por las integrantes de Eq’e. “Lejos de ser simples pausas entre una pieza y otra, estos momentos fueron concebidos para mantener viva la experiencia escénica y convertir cada cambio en una instancia cargada de presencia y significado”. La dirección coreográfica de estos segmentos corresponde a Florencia Boccia, con asistencia de Nastia Goiburu.

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Eq’e es una compañía independiente de danza contemporánea integrada exclusivamente por mujeres y con base en Asunción. Desde su creación en 2022 desarrolla propuestas que articulan el movimiento con recursos del teatro, la música, las artes visuales y el trabajo aéreo, privilegiando los procesos de creación colaborativa y una búsqueda artística atravesada por la sensibilidad poética y la reflexión sobre aspectos sociales, culturales y emocionales.

Entradas y funciones

Las funciones tendrán lugar el viernes 10 de julio, con dos presentaciones a las 19:00 y 21:00, mientras que el sábado 11 y el domingo 12 habrá funciones a las 19:00, todas en Evolución Danza (R.I. 5 General Díaz 270). La producción destaca que el espectáculo fue concebido para un aforo reducido, con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana entre artistas y público.

Las entradas generales tienen un costo de G. 80.000 y las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al (0985) 999 867. Debido a la capacidad limitada de la sala, se recomienda realizar las reservas con anticipación.