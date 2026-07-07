Cultura
07 de julio de 2026 a la - 18:38

Eq’e apuesta por una experiencia escénica íntima con el regreso de “Umbral”

Cinco mujeres sentadas, con expresiones intensas y gestos extendidos, iluminadas suavemente en un entorno acogedor.
Intérpretes de la obra "Umbral" en una de las piezas que conforman este tríptico que volverá a escena.Gentileza

Luego de una primera temporada, la compañía independiente Eq’e vuelve a presentar “Umbral”, un tríptico escénico de danza contemporánea que propone una experiencia sensorial e íntima en la que el movimiento se convierte en un puente entre la realidad y el universo de los sueños. La puesta podrá verse del 10 al 12 de julio en el espacio de Evolución Danza.

Por ABC Color

Dirigida por Nastia Goiburu, Silvia Agüero y Gloria M. Morel, con asesoramiento en dirección y dramaturgia de Fátima Fernández Centurión, la obra plantea “un recorrido por ese espacio de transición que da nombre al espectáculo: un umbral donde lo visible y lo invisible se entrelazan”.

Lea más: Transformismo paraguayo: un show reivindica a las pioneras que abrieron camino a la diversidad

Según explica la producción, las tres piezas dialogan entre sí para explorar los territorios oníricos que habitan entre la mente, el cuerpo y el espacio, dando lugar a presencias sin rostro, pensamientos que adquieren forma y escenarios donde la realidad parece fracturarse para revelar otros mundos posibles.

En ese límite entre la luz y la sombra, entre el interior y el exterior, “la propuesta invita al espectador a transitar un espacio de transformación y encuentro con aquello que permanece desconocido”, apelando a una construcción poética en la que convergen la danza, el teatro y otros lenguajes escénicos.

Cinco bailarines en el escenario, con brazos en alto y luces azules creando una atmósfera dramática y artística.
Un grupo de las bailarinas que presentan la obra de danza contemporánea "Umbral".

Las tres piezas que conforman “Umbral”

El tríptico está integrado por “Susurros de insubordinación”, con dirección coreográfica de Nastia Goiburu; “Antes de”, dirigida por Silvia Agüero y Florencia Boccia; y “La casa que sueña despierta”, bajo la dirección coreográfica de Gloria M. Morel. “Cada una desarrolla una mirada propia, pero encuentra continuidad en un mismo universo simbólico, construido desde el diálogo entre el cuerpo, el espacio y la imaginación”, explica el comunicado sobre la puesta.

Esta nueva temporada incorpora además “Interludios”, transiciones escénicas creadas en laboratorio por las integrantes de Eq’e. “Lejos de ser simples pausas entre una pieza y otra, estos momentos fueron concebidos para mantener viva la experiencia escénica y convertir cada cambio en una instancia cargada de presencia y significado”. La dirección coreográfica de estos segmentos corresponde a Florencia Boccia, con asistencia de Nastia Goiburu.

Eq’e es una compañía independiente de danza contemporánea integrada exclusivamente por mujeres y con base en Asunción. Desde su creación en 2022 desarrolla propuestas que articulan el movimiento con recursos del teatro, la música, las artes visuales y el trabajo aéreo, privilegiando los procesos de creación colaborativa y una búsqueda artística atravesada por la sensibilidad poética y la reflexión sobre aspectos sociales, culturales y emocionales.

Mujer inclinada hacia un cuaderno iluminado, vestida con camiseta clara y cabello recogido, en ambiente oscuro y de reflexión.
Una de las intérpretes observa un cuaderno abierto durante la representación de unas de las piezas de "Umbral".

Entradas y funciones

Las funciones tendrán lugar el viernes 10 de julio, con dos presentaciones a las 19:00 y 21:00, mientras que el sábado 11 y el domingo 12 habrá funciones a las 19:00, todas en Evolución Danza (R.I. 5 General Díaz 270). La producción destaca que el espectáculo fue concebido para un aforo reducido, con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana entre artistas y público.

Las entradas generales tienen un costo de G. 80.000 y las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al (0985) 999 867. Debido a la capacidad limitada de la sala, se recomienda realizar las reservas con anticipación.