Amigos del Arte celebra 79 años con una exposición que reúne a artistas premiados en sus concursos

Este martes 14 de julio a las 19:00, la actividad de acceso libre y gratuito, reunirá a artistas que fueron reconocidos en distintas ediciones de los certámenes impulsados por Amigos del Arte desde comienzos de la década del 2000.

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La propuesta busca celebrar el aniversario número 79 de Amigos del Arte a través de una selección de trabajos realizados por los creadores que obtuvieron premios en los concursos organizados por la asociación a lo largo de los años. La muestra incluirá piezas de diversas disciplinas, reflejando la evolución que tuvieron estos certámenes desde su creación.

Entre los participantes figuran Adriana Villagra, Sergio Jara, María Silvia Cuevas, Diego Céspedes, Fausto Irala, Gloria Velilla, Pablo Medina Cusmanich, Joel Riveros, Stephanie Ortigoza, Walter Franco, Natalia Moreno, Claudia Enciso y varios otros artistas que fueron distinguidos en diferentes ediciones de las convocatorias.

Concursos y formación artística

Los concursos organizados por Amigos del Arte comenzaron con una convocatoria dedicada a la pintura y, con el paso del tiempo, incorporaron las categorías de escultura, grabado y fotografía. Estas iniciativas se desarrollan con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano y, en distintas etapas, también contaron con la participación del programa Paraguay Kansas, que otorgó a los ganadores de pintura y escultura una residencia artística de un mes en Estados Unidos, además de apoyo económico.

Durante la pandemia, la asociación amplió esta propuesta con concursos virtuales de poesía, incorporando una nueva disciplina a su programa de promoción artística. La exposición reúne ahora obras surgidas de estas diferentes convocatorias, ofreciendo un recorrido por la producción de artistas que encontraron en estos certámenes un espacio para dar a conocer su trabajo.

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Trayectoria institucional

Fundada en julio de 1947, la Asociación Amigos del Arte desarrolla actividades vinculadas a las artes visuales, la música, la literatura y otras expresiones culturales. Además de organizar exposiciones, conciertos y charlas, la institución impulsa concursos destinados a promover el trabajo de artistas de distintos puntos del país y mantiene una labor de reconocimiento a figuras que marcaron la historia del arte paraguayo.

Actualmente presidida por Gloria Cresta, la asociación celebra un nuevo aniversario con esta exposición retrospectiva centrada en los creadores que formaron parte de sus concursos.

La muestra permanecerá habilitada hasta el viernes 24 de julio en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano, y podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00, con acceso libre y gratuito.