Artes Plásticas
13 de julio de 2026 a la - 17:33

Amigos del Arte celebra 79 años con una exposición que reúne a artistas premiados en sus concursos

Mujeres de pie tras un podio en ceremonia, con expresiones de atención y ambiente artístico en la galería.
Amigos del Arte es un grupo que busca incentivar la creación y el aprendizaje de diferentes expresiones artísticas.Gentileza

Una exposición que reúne obras de artistas distinguidos en los concursos organizados por Amigos del Arte abrirá este martes en la Galería Agustín Barrios del CCPA, como parte de las actividades por el 79º aniversario de la asociación cultural.

Por ABC Color

Este martes 14 de julio a las 19:00, la actividad de acceso libre y gratuito, reunirá a artistas que fueron reconocidos en distintas ediciones de los certámenes impulsados por Amigos del Arte desde comienzos de la década del 2000.

Lea más: Fondos de Cultura 2026 destinará hasta G. 950 millones para financiar iniciativas de promoción de la lectura

La propuesta busca celebrar el aniversario número 79 de Amigos del Arte a través de una selección de trabajos realizados por los creadores que obtuvieron premios en los concursos organizados por la asociación a lo largo de los años. La muestra incluirá piezas de diversas disciplinas, reflejando la evolución que tuvieron estos certámenes desde su creación.

Entre los participantes figuran Adriana Villagra, Sergio Jara, María Silvia Cuevas, Diego Céspedes, Fausto Irala, Gloria Velilla, Pablo Medina Cusmanich, Joel Riveros, Stephanie Ortigoza, Walter Franco, Natalia Moreno, Claudia Enciso y varios otros artistas que fueron distinguidos en diferentes ediciones de las convocatorias.

Mujer canosa en vestido claro y hombre con gafas observan pinturas vibrantes en una galería de arte.
Amigos del Arte ofrece constantemente muestras de arte de sus asociados, como también de los premiados de sus diferentes concursos.

Concursos y formación artística

Los concursos organizados por Amigos del Arte comenzaron con una convocatoria dedicada a la pintura y, con el paso del tiempo, incorporaron las categorías de escultura, grabado y fotografía. Estas iniciativas se desarrollan con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano y, en distintas etapas, también contaron con la participación del programa Paraguay Kansas, que otorgó a los ganadores de pintura y escultura una residencia artística de un mes en Estados Unidos, además de apoyo económico.

Durante la pandemia, la asociación amplió esta propuesta con concursos virtuales de poesía, incorporando una nueva disciplina a su programa de promoción artística. La exposición reúne ahora obras surgidas de estas diferentes convocatorias, ofreciendo un recorrido por la producción de artistas que encontraron en estos certámenes un espacio para dar a conocer su trabajo.

Dos mujeres en galería de arte, una con cabello canoso mirando un cuadro, la otra con cabello largo y bolsa de mano.
La Galería Agustín Barrios del CCPA albergará, como en otras ediciones, esta nueva exposición retrospectiva.

Trayectoria institucional

Fundada en julio de 1947, la Asociación Amigos del Arte desarrolla actividades vinculadas a las artes visuales, la música, la literatura y otras expresiones culturales. Además de organizar exposiciones, conciertos y charlas, la institución impulsa concursos destinados a promover el trabajo de artistas de distintos puntos del país y mantiene una labor de reconocimiento a figuras que marcaron la historia del arte paraguayo.

Actualmente presidida por Gloria Cresta, la asociación celebra un nuevo aniversario con esta exposición retrospectiva centrada en los creadores que formaron parte de sus concursos.

La muestra permanecerá habilitada hasta el viernes 24 de julio en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano, y podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00, con acceso libre y gratuito.