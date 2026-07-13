Fondos de Cultura 2026 destinará hasta G. 950 millones para financiar iniciativas de promoción de la lectura

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a través del Consejo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro (Conalib), habilitó la convocatoria 2026 del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro (Fonalib).

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Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio y la iniciativa prevé destinar hasta G. 950 millones para financiar un máximo de 35 proyectos orientados a la promoción de la lectura, la escritura, la oralidad, la traducción, la edición y la circulación de libros y materiales de lectura en Paraguay.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, paraguayas o extranjeras con residencia legal y domicilio en el país, que presenten propuestas en alguna de las tres modalidades habilitadas. Cada postulante podrá presentar un único proyecto y deberá asumir la responsabilidad técnica, administrativa, financiera y legal de la iniciativa.

De acuerdo con la información difundida por la SNC, el programa forma parte del Plan Nacional de Fomento de la Lectura y busca impulsar acciones que fortalezcan las comunidades lectoras, la formación de mediadores y el acceso al libro en distintos territorios.

Tres modalidades de apoyo

Una de las categorías está orientada a proyectos de lectura, escritura y oralidad desarrollados junto a pueblos indígenas. Esta línea contempla iniciativas vinculadas con talleres, documentación de relatos orales, producción de materiales y acciones de lectura, escritura o edición en lenguas indígenas. Se prevé financiar hasta diez proyectos con aportes de hasta G. 20 millones cada uno.

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La segunda modalidad está destinada a la traducción y edición de obras nacionales entre guaraní y español, tanto de textos literarios como históricos, culturales, educativos o patrimoniales. Además de la traducción, podrán incluirse procesos de revisión, diseño, publicación y circulación de las obras. En este caso se apoyará hasta diez propuestas, con un financiamiento máximo de G. 30 millones por proyecto.

La tercera línea concursable corresponde a iniciativas de promoción de la lectura, la escritura y la oralidad, entre ellas clubes de lectura, talleres y programas de formación de mediadores, así como actividades en bibliotecas, instituciones educativas, centros culturales y espacios comunitarios, rurales, indígenas, hospitalarios, penitenciarios o digitales. Esta modalidad contempla hasta quince proyectos, con aportes de hasta G. 30 millones por propuesta.

Criterios de selección

Según la convocatoria, las propuestas serán evaluadas considerando aspectos como: su pertinencia cultural y territorial, la viabilidad técnica y financiera, el aporte a las comunidades lectoras, la inclusión, la accesibilidad, la diversidad cultural y lingüística, así como la participación de trabajadores culturales paraguayos.

La SNC también señala que bibliotecas, editoriales, asociaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, instituciones educativas, municipios y gobernaciones podrán participar como entidades aliadas, sedes o contrapartes de los proyectos.

El Fonalib fue creado por la Ley Nº 7140/2023, “De Fomento de la Lectura y del Libro”, y su decreto reglamentario, con el objetivo de financiar políticas y acciones relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, la producción, la edición, la circulación y la traducción de libros.

Las bases, formularios y requisitos de la convocatoria están disponibles en el sitio web de la Secretaría Nacional de Cultura, mientras que las consultas podrán realizarse a través del correo proyectos.fonalib.py@gmail.com.