La obra “Mandu’arã” será el punto de partida para una conversación sobre la memoria histórica

La actividad se desarrollará desde las 18:30 con una visita guiada a la exposición colectiva Fragmentos para imaginar lo posible. Curaduría en construcción, muestra que reúne el trabajo de cinco curadores participantes del programa de formación Territorios en disputa, cuya mentoría estuvo a cargo de Ticio Escobar. Entre las obras exhibidas se encuentra Mandu’arã. Museo vivo en la Plaza de los Desaparecidos, realizada por Walter Martínez.

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La pintura fue creada durante el Museo Vivo por la Memoria, celebrado en febrero de 2025 en el marco del acto conmemorativo por los 36 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. A través de escenas simultáneas y paralelas, la obra registra distintos momentos de esa jornada de memoria, reflexión y protesta.

Como parte de la activación, los curadores de la muestra propondrán una conversación sobre la memoria histórica en Paraguay y las luchas vinculadas a la Plaza de los Desaparecidos. Del encuentro participarán representantes de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, así como de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación.

Posteriormente, a las 19:00, la actividad se trasladará a la Plaza de los Desaparecidos, donde se llevará a cabo el acto mensual de recordación a las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura stronista y en el marco del Operativo Cóndor.

La participación es gratuita. La visita comenzará en el Espacio Cultural Itaú, ubicado en el Centro Cultural del Puerto, y continuará en la Plaza de los Desaparecidos.