Alejandro González Ruiz exhibe su recorrido fotográfico por las huellas del antiguo ferrocarril

La ex Estación Central del Ferrocarril “Carlos Antonio López” (Avda. Eligio Ayala y México) acogerá a la exposición fotográfica “Arandu”, con obras de Alejandro González Ruiz. La muestra se presentará este sábado 31, de 18:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.

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El Taller de Ensayo Fotográfico 2026, dirigido por Jorge Sáenz, tuvo a su cargo valorar y organizar las imágenes tomadas por González Ruiz en un periodo de más de dos años, en el que recorrió casi 2.000 kilómetros documentando los vestigios del antiguo ferrocarril.

“La fotografía nos habla de muchas cosas, de seres y objetos, de iluminaciones y momentos, pero su tema más importante es sin dudas el paso del tiempo”, señaló el Taller de Ensayo Fotográfico (TEF), a través de un comunicado.

Añadió que “ese tiempo del que habla la fotografía está corriendo tan rápido en la actualidad, que nos permite contemplar acontecimientos recientes como si fueran piezas arqueológicas”.

En relación al trabajo de González Ruiz señalaron que el médico y fotógrafo tomó cientos de fotografías, en blanco y negro, que documentan los vestigios de un patrimonio “que marcó el desarrollo del país y que hoy permanece como testimonio de su historia y memoria colectiva”.

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El interés del artista está centrado en el registro de la memoria, el territorio y las transformaciones del paisaje.