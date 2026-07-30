Ballet “La Bayadera” llega al Teatro Municipal: fechas, horarios y precios de entradas

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM), dirigido por Miguel Bonnin, abrirá su segunda temporada 2026 con una nueva puesta de “La Bayadera”, una de las obras más reconocidas del repertorio universal del ballet clásico.

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La producción se estrenará este viernes 31 de julio en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) y ofrecerá un total de seis funciones durante dos fines de semana.

Ambientada en una India legendaria, la obra narra la historia de Nikiya, una bailarina sagrada enamorada del príncipe Solor, quien está comprometido con la princesa Gamzatti. Entre el amor, el poder, los celos y la traición, la trama conduce a El Reino de las Sombras, uno de los pasajes más célebres de la historia del ballet clásico por la complejidad de su ejecución y su propuesta coreográfica.

La versión presentada en Asunción está basada en la coreografía original de Marius Petipa, con música de Ludwig Minkus, y cuenta con la adaptación coreográfica de la maestra argentina Lidia Segni, exdirectora del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. La musicalización estará a cargo de la Orquesta Sinfónica del Ballet, dirigida por el maestro Willian Aguayo.

Elenco y equipo artístico

Los roles principales serán interpretados de manera alternada por Alejandra Acosta, Macarena Vallejo, Sofía Schittner, Pamela Giménez, Cristina Báez, Abel Rivarola, Federico Fleitas, Luján Cantero, Juan José Núñez, Valentina López Moreira, María Fernanda Perelló y Adriana Martínez, entre otros. La producción también contará con la participación especial de Paloma Bonnin, integrante del Alberta Ballet de Canadá.

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En total, más de 100 artistas participarán de la puesta entre bailarines, músicos y el equipo de producción.

La dirección artística corresponde a Miguel Bonnin, mientras que los maestros ensayadores son Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino, Teresa Cassanello y Gianinna Fernández, junto con Lidia Segni.

El diseño de vestuario fue realizado por Aníbal Lápiz y confeccionado por Sauté by Cancún. La escenografía estuvo a cargo de Tessy Vasconsellos y el diseño de iluminación corresponde a Manuel Schaerer.

Funciones y entradas

Las funciones se realizarán los días 31 de julio y 1, 2, 7, 8 y 9 de agosto en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. Los viernes las presentaciones serán a las 20:00, mientras que los sábados y domingos habrá funciones a las 16:00 y a las 19:00. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tuti, con precios desde G. 55.000.