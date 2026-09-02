Las “travesías” pictóricas de Sebastián Boesmi llegan a la galería BGN/Arte

Veinticinco años de relación de Sebastián Boesmi con la pintura se condensarán en “Travesías”, la exposición que será inaugurada este jueves 3 a las 19:00 en la galería BGN/Arte.

“La exposición busca reivindicar y, al mismo tiempo, cuestionar la pintura, revisando sus posibilidades frente a las transformaciones de la imagen contemporánea”, señala la galería, a través de un comunicado de prensa.

Indica además que las obras, pertenecientes a diferentes momentos de la trayectoria de Boesmi, establecen diálogos y tensiones entre distintos lenguajes, escalas, materiales y formas de pensar la práctica pictórica.

“El recorrido incorpora también obras realizadas mediante procesos colaborativos y técnicas alternativas, ampliando los límites tradicionales de la pintura y de la autoría. Para Boesmi, pintar no implica defender una técnica cerrada, sino experimentar con materiales, procedimientos y formas de producción que permitan mantener abierta la pregunta sobre qué puede ser una pintura hoy”, añade.

Remarca que más que reconstruir una historia personal, esta muestra apunta a volver a mirar.

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“Las obras no funcionan como documentos de un pasado concluido, sino como cuerpos activos que adquieren nuevas relaciones al ser revisados desde el presente. Memoria, materia, experimentación, colaboración y mirada se convierten así en los ejes de un recorrido que entiende la pintura como un espacio de pensamiento y transformación”, acota el comunicado.

El texto de la muestra está realizado por Carlos Sosa, historiador del arte, quien fue docente de Boesmi y también escribió un texto para la primera muestra de este artista cuya carrera transcurre entre Paraguay y España, pero que además desarrolló proyectos en varios países de Europa y Estados Unidos.

“Boesmi vuelve a la pintura no para cerrar un ciclo, sino para abrir nuevamente un espacio de duda, experimentación y posibilidad”, subraya la galería. Afirma además que una de las preguntas que atraviesa esta exposición es ¿Qué puede todavía la pintura?

¿Cómo visitar la exposición de Sebastián Boesmi?

La muestra “Travesías” estará habilitada a partir de este jueves 3 de septiembre hasta mediados del mes de octubre. Será en el local de BGN/Arte (Augusto Roa Bastos y Avda. España - Paseo La Peregrina)

Se puede visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00, con acceso libre y gratuito. Los fines de semana requiere de un agendamiento previo.