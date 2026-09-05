“Cuencas húmedas #2″, una muestra colectiva que combina arte y naturaleza en Areguá

“Cuencas húmedas #2″ se denomina esta exposición colectiva que tuvo su primera edición al otro lado del lago Ypacaraí, en la ciudad de San Bernardino. Este domingo 6, a partir de las 11:00, será habilitada en el Centro Cultural del Lago (Fulgencio Yegros 855 - Areguá).

Lea más: Yaguarón: presentan “Rostros de devoción”

La muestra cuenta con la curaduría de Fernando Moure quien, en un texto de presentación, explicó que la muestra yuxtapone lenguajes como la cerámica, la fotografía, la pintura, el dibujo, el video-arte y la escultura para componer “un mapa vital y emocional”.

Trabajos de 18 artistas serán parte de esta exposición, que ofrecerá un “repertorio visual y audiovisual que reflexiona en torno al territorio físico y humano de los humedales de este enclave geográfico”.

Agregó que esta exposición busca potenciar nuevas tendencias y estilos artísticos vinculados a formas naturales o inspirados en la naturaleza y el medio ambiente.

“Para el relato artístico de Cuencas húmedas #2, los creadores se centran en describir panoramas biológicos que van de la botánica a la geología, o atravesando las aguas de la cuenca húmeda del Ypakaraí y de otros sistemas hídricos”, detalló el curador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que algunos autores realizan un abordaje poético exaltando la capacidad y el espíritu de lugares con presencia acuática, mientras que otros confrontan críticamente el asedio de la actividad del ser humano sobre los territorios.

“La muestra reúne episodios de interés y afectividad medio-ambiental, buscando respuestas y consuelo en la Naturaleza, escrita con mayúsculas”, agregó Moure.

Remarcó que, para muchos, la naturaleza que perdura en la cuenca del Ypacaraí no es solo un escape de fin de semana o de verano, sino “una realidad fundamental que revela afinidades reales y profundas” para vivir actualmente en este lugar.

Subrayando la importancia del humedal Ypakaraí a través del arte

“Los humedales tienen variadas formas, e incluyen ecosistemas o biomas como lagunas, esteros, pantanos, arroyos y ríos”, explicó Moure en el texto de la muestra.

Remarcó que “el humedal de la laguna Ypakaraí, una zona inundable sub-tropical, es un gran espacio líquido y sólido que opera como un ecosistema vital, actuando como regulador de ciclos hídricos y climáticos fundamentales en un territorio de 1.000 kilómetros cuadrados”.

Detalló además que este sitio sirve de asiento para unas 800.000 personas y es hogar de una fauna y flora abundante, pero amenazada.

“Esta cuenca hídrica funciona como una esponja natural que almacena agua y más carbono disuelto en el aire que los bosques tropicales. Sus espacios reducen inundaciones y sequías, al tiempo de albergar una altísima biodiversidad que debemos proteger y hoy, más que nunca, comenzar a comprender y amar”, agregó el curador.

Finalmente remarcó que “el humedal Ypakarai es un enclave socio-productivo esencial para el suministro de agua dulce, de alimentos, materias primas y hogar de una impresionante fauna y flora”.

“La intención de esta muestra es poder valorarla como sustento humano, productivo y paisajístico”, concluyó.

Cuencas Húmedas #2: artistas, fechas y horarios de la muestra

Los artistas que serán parte de este proyecto expositivo son:

Amado Arrieta

Victor Beckelmann

Gustavo Benítez

Noelia Buttice

Eoin Byrne

Jorge Enciso

Gregorio Gómez

Mónica González

Wolfgang Krauch

Francene Keery

Leandre

Nelson Martinesi

Javier Medina Verdolini

Alejandra Mastro

Alfredo Mendoza

Johanna Reich

Juan Franco Maida

Lucy Yegros

La exposición permanecerá habilitada en el Centro Cultural del Lago hasta el domingo 20 de septiembre. La misma podrá ser visitada los jueves y viernes de 9:00 a 17:00, sábados de 10:00 a 18:00 y domingos de 10:30 a 18:00. El acceso es libre y gratuito.