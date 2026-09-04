Yaguarón: presentan “Rostros de devoción”

Este sábado, a las 20:00, se estrenará la obra teatral “Rostros de devoción” en el Anfiteatro de la Plaza de los Héroes de esta ciudad. La propuesta es organizada por la Escuela Teatro Pirirí Pororó de Yaguarón.

La puesta en escena de la obra artística fusiona la investigación territorial con la creación, el montaje y la puesta en escena.

La obra propone un recorrido por las raíces de la fe popular, las identidades locales y las tradiciones vinculadas con la devoción comunitaria a la cruz de San Roque’i, de la compañía Peguahó.

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Un abordaje de devoción ancestral

El proyectista de la obra, el docente Líder González, explicó que el montaje nació de un proceso de investigación y laboratorio creativo.

Los testimonios, símbolos y expresiones culturales recogidos forman parte de la celebración en homenaje al Kurusu San Roque, realizada en la capilla construida en la casa de María Marta Rodríguez, ubicada en la compañía Peguahó, a la altura del kilómetro 52.

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Esa vivencia es la que se presentará en la obra teatral, que aborda la antigua tradición de la festividad de San Roque’i. Según la historia, una imagen de San Roque quedó destruida y, con su bastón, se hicieron tres cruces; una de ellas es objeto de devoción y está en manos de la familia Rodríguez.

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Este evento cuenta con el apoyo de los Fondos de Cultura 2026 de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Además, tiene el respaldo de Pirirí Pororó Teatro de Yaguarón, la Municipalidad de Yaguarón y la Biblioteca Defensores del Chaco del mismo distrito.