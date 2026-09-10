El Jardín de Beatriz: Verónica Melgarejo presenta su primera exposición individual

La apertura será a las 19:30 en el espacio Miguel Acevedo del Centro Cultural Manzana de la Rivera, ubicado sobre Ayolas esquina Benjamín Constant. La exposición permanecerá habilitada hasta octubre, con acceso libre y gratuito.

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En “El Jardín de Beatriz”, Melgarejo reúne obras recientes realizadas en tres formatos: pintura, seda e instalación. La propuesta plantea un acercamiento a jardines vinculados tanto al recuerdo como al paisaje urbano, construyendo un universo personal en el que naturaleza y memoria aparecen entrelazadas.

La muestra constituye además la primera exposición individual de la artista, quien desarrolla su práctica principalmente desde las artes visuales y la pintura. Su acercamiento al arte comenzó desde temprana edad, con estudios de danza y piano, y posteriormente continuó con cursos y talleres independientes de actuación, escritura, acuarela, pintura sobre seda y pintura creativa.

Melgarejo egresó del Colegio Americano de Asunción y cursó la carrera de Artes Visuales en el Instituto Superior de Arte de la FADA/UNA, donde actualmente se encuentra en proceso de tesina. También es licenciada en Psicología, traductora pública de inglés y profesora de inglés. En la actualidad forma parte del Taller Crearte, en el Club Centenario.

“El Jardín de Beatriz” podrá visitarse hasta octubre en el espacio Miguel Acevedo de la Manzana de la Rivera. El acceso a la muestra es libre y gratuito.