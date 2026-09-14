Expo Primavera 2026: Amigos del arte celebra a la nueva estación con obras de 24 artistas

La asociación Amigos del Arte habilitará este martes 15 la Expo Primavera 2026 en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA). La muestra reunirá las propuestas de 24 artistas de diferentes generaciones, lenguajes y sensibilidades.
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La inauguración será a las 19:00 e invitará a recorrer una exposición en la que cada artista conserva la singularidad de su propio lenguaje.
“No existe una única mirada ni una estética que pretenda uniformarlas: conviven búsquedas, sensibilidades, tonalidades e interpretaciones diferentes”, señaló la asociación, que lleva 79 años de historia.
Los artistas que serán parte de esta Expo Primavera 2026 son:
- Aída Ruiz
- Alba González
- Alejandro Borja
- Amalia Wagener
- Ana Pérez de Lim
- Any Cazzola
- Beatriz Ferreira
- Beatriz Holden
- Carla Ascarza
- Carmen Manchini
- Gloria Marecos
- Gloria Valle
- José Sequera
- Marta Caggiano
- Marthú Rodríguez Alcalá
- Nannina Galluppi
- Norma Annicchiarico
- Odila Benítez
- Osvaldina Servián
- Sandra Fiorio
- Silvia Torres
- Stella Martino
- Tomás Salinas
- Verónica Fernández
La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 24 de septiembre y podrá ser visitada de lunes a sábados, de 10:00 a 18:00 en la Galería Agustín Barrios del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos). El acceso es libre y gratuito.