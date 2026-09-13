“Josefina y Julián. Diálogos en creación”: un encuentro entre teatro, danza, música y artes visuales

Dos figuras fundamentales de la cultura paraguaya vuelven a encontrarse en escena a través de una propuesta que busca explorar sus universos artísticos y la huella que dejaron en la memoria cultural del país.

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“Josefina y Julián. Diálogos en creación” es la nueva puesta de la Compañía de Arte del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), con dramaturgia y dirección de escena de Mario Santander.

La obra plantea un encuentro poético entre Josefina Plá y Julián de la Herrería, en el que el diálogo artístico y sentimental funciona como punto de partida para reflexionar sobre la creación, la memoria y la permanencia del legado cultural paraguayo.

La propuesta articula distintos lenguajes escénicos. Teatro, danza, música y artes visuales confluyen para construir un espacio en el que las sensibilidades y obras de ambos artistas dialogan con el presente, más allá de una reconstrucción estrictamente biográfica.

En este sentido, “Josefina y Julián. Diálogos en creación” propone acercarse al acto creativo y a la manera en que una obra puede permanecer a través del tiempo. El legado aparece así vinculado con la resistencia y la transmisión: aquello que continúa vivo mediante las obras, las ideas, los vínculos y las nuevas generaciones que vuelven a entrar en contacto con ellas.

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La puesta busca, desde una mirada contemporánea, recuperar los universos de dos referentes esenciales de la cultura paraguaya y ponerlos en relación mediante diferentes disciplinas artísticas. La dirección escénica y dramaturgia corresponden a Mario Santander, mientras que las coreografías están a cargo de Judith Moreno y Edith Correa.

La propuesta musical incluye dos composiciones originales de Josué Guillén y Osvaldo Loup, bajo la dirección artística de María Victoria Sosa. De esta manera, la creación escénica se construye como un diálogo entre diferentes expresiones, retomando las figuras de Plá y de la Herrería desde una perspectiva que busca acercarlas nuevamente al público.

“Josefina y Julián. Diálogos en creación” se presentará el lunes 14 de septiembre, a las 20:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. El acceso será libre y gratuito.