Silvana Nuovo presenta una exposición sobre el tiempo, la materia y la experiencia de observar

El tiempo puede medirse en horas, años o generaciones, pero también puede percibirse a través de la materia, de la memoria y de aquello que cambia ante nuestra mirada. Desde esa perspectiva parte “Reflexiones sobre el tiempo”, la nueva exposición de la artista visual Silvana Nuovo, que reúne pinturas y cerámicas en una investigación sobre la percepción y nuestra relación con el mundo que nos rodea.

La muestra, que será inaugurada este jueves 17 de septiembre a las 19:00 en el espacio Hive (Pedro Ballota 288), reúne dos prácticas que la artista entiende como distintas maneras de aproximarse al tiempo. En la pintura, este aparece ligado a la observación, la acumulación de experiencias y las transformaciones que se producen en aquello que se contempla. En la cerámica, en cambio, el proceso se vuelve físico: la materia atraviesa el fuego y se transforma en un objeto capaz de permanecer y atravesar generaciones.

Pero la exposición también se detiene en una pregunta sobre qué entendemos por realidad. Para Nuovo, nuestra percepción está necesariamente mediada por la manera en que observamos: el cerebro no reproduce de forma literal aquello que nos rodea, sino que interpreta y construye modelos para comprender el entorno.

“Cuando pinto algo, lo reconstruyo, lo habito, trato de comprenderlo y de comprenderme a mí misma a través de su observación. Entonces, entiendo que no estoy pintando el objeto: estoy pintando mi percepción del objeto. Me estoy pintando a mí misma”, señala la artista.

Desde esta perspectiva, mirar tampoco constituye un acto neutral. La observación implica una relación entre quien contempla y aquello que es contemplado, y puede convertirse en una forma de conocimiento sobre el mundo, pero también sobre uno mismo.

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“Reflexiones sobre el tiempo” extiende esa búsqueda hacia el lugar que ocupa el ser humano dentro de un sistema más amplio. La exposición plantea cuestionar una mirada que coloca a la humanidad como centro y medida de todas las cosas, para pensar en cambio una relación más horizontal con otras formas de vida y con la naturaleza.

Formada en la École des Beaux-Arts de París, Nuovo desarrolla principalmente su trabajo a través de la pintura y, más recientemente, de la cerámica. Su producción pictórica se caracteriza por escenas figurativas e íntimas, atravesadas por la luz y, en algunos casos, por elementos surrealistas. En distintas series, la observación de lo cotidiano se convierte en un punto de partida para abordar la memoria, el tiempo, la percepción y la experiencia humana.

Actualmente desarrolla su práctica artística en Paraguay y dirige Oxígeno Feria de Arte, espacio dedicado a la promoción y circulación del arte contemporáneo. Con esta nueva exposición, continúa una investigación en la que contemplar la materia y el entorno se convierte también en una manera de preguntarse por la existencia y por el lugar que ocupamos dentro del mundo.