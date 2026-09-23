Diego Schäfer propone otra forma de mirar en “Optical Abstraacción”

La percepción ocupa un lugar central en “Optical Abstraacción”, la nueva exposición del artista visual Diego Schäfer, que será inaugurada este jueves 24 de septiembre a las 19:00 en la Galería Exaedro. La muestra reúne una selección de pinturas acrílicas construidas a partir de recursos propios del arte óptico y plantea un recorrido en el que la mirada del espectador adquiere un papel activo.

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Con texto curatorial del crítico Carlos Sosa Rabito, la exposición establece un diálogo con las investigaciones que, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, llevaron a distintos artistas latinoamericanos a explorar los efectos visuales, el movimiento aparente y las posibilidades de la percepción como materia artística.

En ese recorrido aparecen como referencias figuras fundamentales del arte óptico y cinético de la región, como los venezolanos Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez y Alejandro Otero, además del paraguayo Enrique Careaga. La obra de Schäfer se inscribe en este territorio desde una producción contemporánea que utiliza la geometría y el color para poner en tensión la manera en que el ojo recibe y procesa las imágenes.

Para Sosa Rabito, esta investigación también adquiere particular relevancia en un contexto marcado por la proliferación constante de imágenes. Desde su lectura curatorial, el trabajo de Schäfer se aproxima críticamente a ese escenario de saturación visual y propone detener la mirada frente a aquello que habitualmente consumimos de manera rápida.

Así, las obras de “Optical Abstraacción” no se limitan a plantear composiciones geométricas, sino que buscan generar una experiencia perceptiva en la que las formas, los contrastes y las relaciones entre los elementos modifican la lectura de cada pieza según el punto de vista del espectador.

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La exposición también se conecta con la trayectoria multidisciplinaria de Schäfer. Nacido en Uruguay en 1968 y radicado en Paraguay desde 1978, el artista se formó en pintura desde temprana edad y posteriormente estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción. En su recorrido profesional también pasó por espacios de formación como el taller de Jenaro Pindú.

Su producción artística ha transitado por distintos soportes y técnicas, entre ellos la pintura acrílica y las herramientas digitales, con investigaciones vinculadas a la conducta humana y su relación con el entorno. Sus obras han sido presentadas en exposiciones en América, Europa y África. Paralelamente, Schäfer dirige el Instituto Ignis Vitae y la galería Private Space of Art.

“Optical Abstraacción” podrá visitarse desde este jueves 24 de septiembre en la Galería Exaedro, ubicada sobre Acá Caraya 595 esquina Prof. Moreno, en Asunción. El acceso es libre y gratuito.