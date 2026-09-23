Lizza Bogado celebra sus 45 años de carrera con una puesta en escena en cuatro actos

La cantante paraguaya Lizza Bogado celebrará cuatro décadas y media de trayectoria con “45 revoluciones por minuto” (45RPM), un concierto concebido como un recorrido por diferentes momentos de su carrera artística.

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La presentación tendrá lugar este jueves 24 de septiembre, a las 20:30, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con la participación de invitados como Néstor Ló, Purahéi Soul, Sergio Cuquejo y el Ballet Folclórico del Paraguay.

El espectáculo propone un recorrido por la evolución musical de Bogado a través de una puesta en escena pensada especialmente para la artista y su vínculo con el público. La propuesta busca generar un ambiente íntimo en el que las canciones permitan recuperar distintas etapas de una trayectoria marcada por la interpretación de música paraguaya y también por la incorporación de repertorio internacional.

“45RPM” estará estructurado en cuatro actos: “La semilla y el fuego”, “La voz de la conciencia”, “Sin fronteras” y “El renacer de la palabra”. En cada uno se interpretarán canciones representativas de diferentes momentos de la carrera de Bogado, articulando obras que forman parte de su repertorio más reconocido con composiciones de sus últimos lanzamientos.

Entre las canciones anunciadas se encuentran “Yo soy la morena”, “La reina del ñandutí”, “Canto y plegaria” y “A veces quiero ser”, junto con piezas de repertorio internacional como “Jerusalem de Oro”, “Amazing Grace” y “Cucurrucucú Paloma”. También estarán presentes canciones más recientes como “Paraguay, mi pasión”, “Esperanza y fe”, “Crecer y vencer” y “Un solo canto”.

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La cantante estará acompañada por Esteban Godoy en piano, Paula Rodríguez en bajo, César Da Costa en guitarra y Gonzalo Resquín en batería. A esta formación se sumarán los artistas invitados, ampliando la propuesta escénica de una celebración que pone en perspectiva los 45 años de actividad de Bogado.

El concierto se realizará en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, ubicado sobre Pdte. Franco entre Chile y Alberdi. Las entradas tienen un costo de G. 100.000.