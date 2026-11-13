El arte paraguayo se suma a la Noche de los Museos de Buenos Aires con “Impronta”

Bajo la curaduría de Enrique Espínola, la exposición “Impronta” será habilitada este sábado 14 a las 19:00 en el Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833 c/ Callao) de la ciudad de Buenos Aires. La inauguración se hará en el marco de la celebración de la Noche de los Museos.
“Impronta”, a decir de sus organizadores, se erige como “un vasto territorio simbólico” donde 46 artistas paraguayos y artistas invitados de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Francia que viven y trabajan en Paraguay “despliegan la singularidad de sus estilos y técnicas”.
El texto del curador señala que, desde el punto de vista estético, “la muestra revela la diversidad de búsquedas formales: la vibración cromática de la abstracción, la densidad matérica de la gestualidad expresionista, la delicadeza figurativa que evoca cuerpos y paisajes, y las exploraciones híbridas que dialogan con lo digital y lo ritual”.
Añade que, en clave filosófica, “Impronta” plantea la pintura como acto de afirmación existencial.
“La obra es aquí un espacio de pensamiento sensible, donde la materia pictórica se convierte en pregunta sobre el ser, el tiempo y la identidad. La multiplicidad de estilos no es fragmentación, sino un coro de voces que interrogan la condición humana desde la experiencia estética”, remarca.
Destaca además que, desde la mirada antropológica, la exposición se concibe como un archivo vivo de la cultura paraguaya.
“Las obras recuperan símbolos, imaginarios populares, gestos cotidianos y memorias colectivas, resignificándolos en clave contemporánea. La pintura se convierte en territorio de resistencia y de celebración, en un espacio donde lo individual se enlaza con lo comunitario”, detalla.
En este sentido, el curador señala que la muestra “un gesto colectivo que celebra la potencia creativa de los artistas” presentes en “Impronta”.
“La exposición invita al espectador a recorrer un mosaico de estilos y técnicas, a descubrir cómo cada huella singular se convierte en parte de un relato común: el de un arte que, desde Paraguay, se proyecta hacia el mundo con fuerza estética, profundidad filosófica y densidad antropológica”, subraya.
Los artistas que son parte de “Impronta” en el Centro Cultural República del Paraguay
El listado de 46 artistas cuyas obras serán parte de esta exposición está integrado por:
- Ana Acosta
- Aurivania Constantino
- Adriana Duarte
- Alicia Vega
- Alicia Perito
- Clara Alegre
- Cristina Paoli
- Carolina Pedro
- Daniela Nondedeu
- Eneide Boneu
- Enrique Espínola
- Fátima Rivarola
- Gabriela Díaz de Espada
- Gabriela Sanjurjo
- Gladys de Ginés
- Gladys Mas
- José Quevedo
- Jorge Ocampos
- Liliana Ferreira
- Lendy Peña
- Liliana Segovia
- Laura Piñeiro
- Mabel Ávila
- Magda Blanco
- Maite Casabianca
- Malola Echauri
- Makena Echauri
- Maritza Salinas
- Monika Schuchardt
- Martha Uhl
- María Villalba
- Norma Annicchiarico
- Nieves Barrera
- Nannina Galluppi
- Nery Iriberri
- Norma Ortega
- Pedro Demestri
- Patricia Silva
- Renatta Ávila
- Roberto Noguer
- Robert Orellano
- Tamy Rai
- Veronica Fernández
- Valérie Salvat
- Vicente Vargas
- William Paats
La exposición permanecerá habilitada hasta las 23:00 en este centro cultural dependiente de la Embajada del Paraguay en Argentina. El acceso será libre y gratuito.
Tras su inauguración, “Impronta” se podrá visitar hasta el próximo 14 de diciembre. El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00.