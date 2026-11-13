El arte paraguayo se suma a la Noche de los Museos de Buenos Aires con “Impronta”

Bajo la curaduría de Enrique Espínola, la exposición “Impronta” será habilitada este sábado 14 a las 19:00 en el Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833 c/ Callao) de la ciudad de Buenos Aires. La inauguración se hará en el marco de la celebración de la Noche de los Museos.

“Impronta”, a decir de sus organizadores, se erige como “un vasto territorio simbólico” donde 46 artistas paraguayos y artistas invitados de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Francia que viven y trabajan en Paraguay “despliegan la singularidad de sus estilos y técnicas”.

El texto del curador señala que, desde el punto de vista estético, “la muestra revela la diversidad de búsquedas formales: la vibración cromática de la abstracción, la densidad matérica de la gestualidad expresionista, la delicadeza figurativa que evoca cuerpos y paisajes, y las exploraciones híbridas que dialogan con lo digital y lo ritual”.

Añade que, en clave filosófica, “Impronta” plantea la pintura como acto de afirmación existencial.

“La obra es aquí un espacio de pensamiento sensible, donde la materia pictórica se convierte en pregunta sobre el ser, el tiempo y la identidad. La multiplicidad de estilos no es fragmentación, sino un coro de voces que interrogan la condición humana desde la experiencia estética”, remarca.

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Destaca además que, desde la mirada antropológica, la exposición se concibe como un archivo vivo de la cultura paraguaya.

“Las obras recuperan símbolos, imaginarios populares, gestos cotidianos y memorias colectivas, resignificándolos en clave contemporánea. La pintura se convierte en territorio de resistencia y de celebración, en un espacio donde lo individual se enlaza con lo comunitario”, detalla.

En este sentido, el curador señala que la muestra “un gesto colectivo que celebra la potencia creativa de los artistas” presentes en “Impronta”.

“La exposición invita al espectador a recorrer un mosaico de estilos y técnicas, a descubrir cómo cada huella singular se convierte en parte de un relato común: el de un arte que, desde Paraguay, se proyecta hacia el mundo con fuerza estética, profundidad filosófica y densidad antropológica”, subraya.

Los artistas que son parte de “Impronta” en el Centro Cultural República del Paraguay

El listado de 46 artistas cuyas obras serán parte de esta exposición está integrado por:

Ana Acosta

Aurivania Constantino

Adriana Duarte

Alicia Vega

Alicia Perito

Clara Alegre

Cristina Paoli

Carolina Pedro

Daniela Nondedeu

Eneide Boneu

Enrique Espínola

Fátima Rivarola

Gabriela Díaz de Espada

Gabriela Sanjurjo

Gladys de Ginés

Gladys Mas

José Quevedo

Jorge Ocampos

Liliana Ferreira

Lendy Peña

Liliana Segovia

Laura Piñeiro

Mabel Ávila

Magda Blanco

Maite Casabianca

Malola Echauri

Makena Echauri

Maritza Salinas

Monika Schuchardt

Martha Uhl

María Villalba

Norma Annicchiarico

Nieves Barrera

Nannina Galluppi

Nery Iriberri

Norma Ortega

Pedro Demestri

Patricia Silva

Renatta Ávila

Roberto Noguer

Robert Orellano

Tamy Rai

Veronica Fernández

Valérie Salvat

Vicente Vargas

William Paats

La exposición permanecerá habilitada hasta las 23:00 en este centro cultural dependiente de la Embajada del Paraguay en Argentina. El acceso será libre y gratuito.

Tras su inauguración, “Impronta” se podrá visitar hasta el próximo 14 de diciembre. El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00.