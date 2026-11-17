La iniciativa, desarrollada en colaboración con la familia del artista, busca preservar y difundir su legado mediante exposiciones periódicas. La jornada también incluirá una nueva edición del encuentro gastronómico “Sopa de Pescado”, con acceso libre y gratuito.

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La muestra propone un acercamiento a distintas etapas y exploraciones de Brauner (1931-2025), quien desarrolló una extensa trayectoria artística paralelamente a su carrera profesional como médico cirujano. Aunque la acuarela fue su técnica predilecta, su producción también abarcó pinturas al óleo, dibujos y trabajos sobre lienzo y azulejos, entre otros soportes.

Bajo el título “Archivo – Fred Brauner”, la colección será presentada en diferentes momentos, de manera que el público pueda conocer progresivamente la amplitud de su producción. El proyecto surge de un acuerdo especial entre el ICPA-GZ y los familiares del artista, con el propósito de resguardar las obras y mantenerlas en circulación a través de nuevas instancias de exhibición.

De la medicina a una vida dedicada al arte

Nacido en 1931 en la región de Sudetia, entonces parte de Checoslovaquia, Brauner creció en una familia campesina. Su acercamiento a la pintura comenzó durante la infancia, cuando un profesor de dibujo reconoció sus aptitudes y lo animó a desarrollar ese interés. Sin embargo, su camino estuvo atravesado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el desplazamiento de su familia, de origen alemán, hacia territorio germano.

En 1948 retomó la pintura durante su tiempo libre y posteriormente inició una formación académica que lo llevó primero por los estudios de Agricultura y, desde 1953, por la Medicina. Se graduó en esta última disciplina en 1958 y desarrolló una carrera como cirujano en diferentes hospitales. Llegó a ocupar cargos de dirección en clínicas quirúrgicas de Alemania y también alcanzó reconocimiento en el ámbito científico.

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A pesar de las exigencias de su profesión, mantuvo la actividad artística como una parte constante de su vida. Participó en exposiciones desde 1962 y realizó su primera muestra individual en Stralsund, Alemania, en 1981. Con el paso de los años, la pintura fue adquiriendo un lugar cada vez más importante en su cotidianidad.

En 1995, tras su jubilación, se radicó en Paraguay, donde intensificó su producción artística. La naturaleza se convirtió en una de sus principales fuentes de inspiración, especialmente a partir de su experiencia en el país y del jardín tropical que cultivó en su hogar.

En una entrevista publicada por ABC Revista en octubre de 2023, Brauner había contado que los cuadernos de bocetos lo acompañaban incluso durante sus viajes y que prefería trabajar a partir de sus propias observaciones antes que reproducir imágenes de postales. También describió la pintura como una forma de liberación interior, que lo acompañó durante las etapas más exigentes de su vida profesional.

Un premio para impulsar a nuevos artistas

Como parte de esta iniciativa de preservación, algunas obras de la colección estarán disponibles para la venta. Los fondos recaudados permitirán sentar las bases para la creación del Premio de Acuarela Fred Brauner, destinado a promover y respaldar a nuevos talentos artísticos.

La propuesta busca ofrecer oportunidades a jóvenes artistas para desarrollar su propia expresión y lenguaje mediante la acuarela, una técnica a la que Brauner dedicó buena parte de su trayectoria y que constituyó uno de los ejes de su búsqueda creativa.

Gastronomía y música en el ICPA-GZ

La programación de este martes continuará a las 20:00 con el encuentro gastronómico “Sopa de Pescado”. El menú ofrecerá sopa de pescado y una alternativa vegetariana. También estarán disponibles vinos, cervezas y gaseosas a la venta.

La actividad incluirá un sorteo de arte a beneficio del ICPA-GZ y música a cargo del DJ Conector Sonoro. Los asistentes podrán además recorrer la exposición “Archivo”.

La inauguración será a las 19:00 en el Salón Rolando Rasmussen del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán – Goethe-Zentrum, ubicado en Juan de Salazar 310 esquina avenida Artigas, en Asunción. El acceso a ambas actividades será libre y gratuito.