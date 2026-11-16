Convocan a mujeres paraguayas a crear obras teatrales sobre Derechos Humanos

En el marco del 4º Festival de Teatro por los Derechos Humanos del Paraguay, se lanzó Kuña Ñe’ẽ, una residencia de formación, investigación y creación dramatúrgica destinada a impulsar nuevas obras escritas por mujeres paraguayas.

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La iniciativa propone explorar, a través del teatro documental, historias de mujeres paraguayas contemporáneas vinculadas a la defensa, promoción y conquista de los Derechos Humanos. El objetivo es que estas experiencias puedan ser investigadas, escritas y llevadas a escena.

La convocatoria está dirigida a mujeres de 18 años en adelante, de todos los departamentos del país. Pueden postularse dramaturgas emergentes, actrices, directoras, escritoras y otras creadoras, tanto con trayectoria artística como sin experiencia profesional ni publicaciones previas. Tampoco es necesario contar con una obra terminada: se busca a personas interesadas en investigar una historia y desarrollar una propuesta propia.

Formación y acompañamiento dramatúrgico

Kuña Ñe’ẽ seleccionará a diez participantes, quienes formarán parte de un proceso que incluirá formación, investigación, tutorías, encuentros colectivos y acompañamiento creativo con referentes de la dramaturgia.

Como parte de la propuesta, las obras desarrolladas serán publicadas en un libro. Además, cinco de ellas serán seleccionadas para una etapa posterior de producción escénica.

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El cronograma establece que la publicación de las seleccionadas se realizará el 25 de noviembre. El primer encuentro presencial tendrá lugar entre el 5 y el 10 de diciembre, mientras que durante enero de 2027 se desarrollarán diez encuentros de seguimiento y tutoría. La entrega de las dramaturgias terminadas está prevista para el 1 de febrero.

Cómo postularse

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre de 2026. Las interesadas pueden acceder al formulario de postulación y a las bases y condiciones completas a través del enlace disponible en la biografía del perfil de Instagram del Festival de Teatro por los Derechos Humanos: @festivalderechoshumanos. Para más información y consultas está habilitado el número 0985 289274.