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Cultura
16 de noviembre de 2026 - 16:42

Convocan a mujeres paraguayas a crear obras teatrales sobre Derechos Humanos

Siete mujeres en el escenario, una en el centro con vestido oscuro y bufanda verde, expresiones emocionales, fondo teatral.
Una de las obras teatrales presentadas en ediciones anteriores del Festival de Teatro por los Derechos Humanos del Paraguay.Gentileza

La convocatoria está dirigida a mujeres paraguayas mayores de 18 años, con o sin experiencia profesional en dramaturgia. Se seleccionarán diez participantes, que recibirán formación y acompañamiento para desarrollar sus propias obras teatrales. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre.

Por ABC Color
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En el marco del 4º Festival de Teatro por los Derechos Humanos del Paraguay, se lanzó Kuña Ñe’ẽ, una residencia de formación, investigación y creación dramatúrgica destinada a impulsar nuevas obras escritas por mujeres paraguayas.

Lea más: “Nietzsche: El loco de Turín” propone un encuentro entre filosofía y teatro

La iniciativa propone explorar, a través del teatro documental, historias de mujeres paraguayas contemporáneas vinculadas a la defensa, promoción y conquista de los Derechos Humanos. El objetivo es que estas experiencias puedan ser investigadas, escritas y llevadas a escena.

La convocatoria está dirigida a mujeres de 18 años en adelante, de todos los departamentos del país. Pueden postularse dramaturgas emergentes, actrices, directoras, escritoras y otras creadoras, tanto con trayectoria artística como sin experiencia profesional ni publicaciones previas. Tampoco es necesario contar con una obra terminada: se busca a personas interesadas en investigar una historia y desarrollar una propuesta propia.

Una mujer con vestido claro y un hombre con sombrero negro interactúan en un escenario iluminado con luces rojas.
Una puesta en escena de una edición anterior del Festival de Teatro por los Derechos Humanos.

Formación y acompañamiento dramatúrgico

Kuña Ñe’ẽ seleccionará a diez participantes, quienes formarán parte de un proceso que incluirá formación, investigación, tutorías, encuentros colectivos y acompañamiento creativo con referentes de la dramaturgia.

Como parte de la propuesta, las obras desarrolladas serán publicadas en un libro. Además, cinco de ellas serán seleccionadas para una etapa posterior de producción escénica.

El cronograma establece que la publicación de las seleccionadas se realizará el 25 de noviembre. El primer encuentro presencial tendrá lugar entre el 5 y el 10 de diciembre, mientras que durante enero de 2027 se desarrollarán diez encuentros de seguimiento y tutoría. La entrega de las dramaturgias terminadas está prevista para el 1 de febrero.

Catorce mujeres en el escenario, algunas vestidas de manera casual y colorida, observan atentamente y se concentran en la presentación.
El teatro ha sido uno de los espacios de expresión y reflexión del Festival de Teatro por los Derechos Humanos del Paraguay.

Cómo postularse

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre de 2026. Las interesadas pueden acceder al formulario de postulación y a las bases y condiciones completas a través del enlace disponible en la biografía del perfil de Instagram del Festival de Teatro por los Derechos Humanos: @festivalderechoshumanos. Para más información y consultas está habilitado el número 0985 289274.

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