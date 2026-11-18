“Persistencia” será una muestra retrospectiva de la obra de la artista visual Cristina Paoli, en la que se podrá apreciar un recorrido por sus cuatro décadas de carrera artística. La exposición se habilita este jueves 19 a las 19:00 en Viedma Galería de Arte (Denis Roa 768).

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Bajo la curaduría de Celso Figueredo, se presentarán las obras de esta artista quien es Licenciada en Artes Visuales y Licenciada en Diseño de Interiores. Fue decana universitaria en la UPAP, consejera de la Secretaría Nacional de Cultura y síndico de la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay (Asgapa).

“Cumplir 40 años de labor ininterrumpida en el arte representa no solo una permanencia, sino también un compromiso con la creación como forma de conocimiento, comunicación y sensibilidad”, señaló la artista.

Paoli sostuvo además que la pintura ha sido el medio a través del cual explora “la identidad, la memoria, la sensibilidad humana y la riqueza simbólica de nuestro entorno cultural”.

La artista afirmó que su obra se centra en una estética realista y un uso intenso del color, a lo cual incorpora elementos ornamentales, formas y símbolos que amplían el sentido de cada imagen.

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Indicó que cada cuadro le permite crear “universos visuales donde conviven lo íntimo, lo poético y lo contemporáneo”.

“Mi trayectoria se sostiene en la convicción de que el arte es un espacio de encuentro, capaz de emocionar, generar reflexión y establecer vínculos profundos entre la obra y el espectador”, añadió Paoli.

Tras la inauguración, la muestra podrá ser visitada de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 y los sábados de 9:00 a 16:00 hasta mediados del mes de diciembre.