“Vamos a tener un espacio para reposicionar al país”

En la tarde del viernes, la Secretaría Nacional de Cultura emitió la resolución de designación de Gayoso al frente del INAP, luego de un concurso de oposición a cargo de una Junta de Calificaciones integrada por representantes de diversos gremios del sector. “La designación del cargo de director no representa solamente la designación de un cargo, sino que representa la puesta en marcha del INAP, la puesta en marcha del FONAP (Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo), y del Consejo Nacional del Audiovisual que son instancias que van a generar un antes y un después en la industria audiovisual”, expresó Gayoso.

Afirmó que esto no solamente va a ser beneficioso para el aspecto cultural e industrial, sino que “va a incidir positivamente en la imagen país del Paraguay”.

“Vamos a poder crear políticas públicas, políticas nacionales, que nos encaminen hacia una identidad audiovisual, que va a estar ligada a estos productos que se exportan al mundo”, añadió.

Para ello, uno de los primeros pasos que deberá dar el primer director ejecutivo del INAP es trabajar en el proyecto de presupuesto de la institución. Al respecto, Gayoso detalló que ya la Mesa Multisectorial del Audiovisual, encabezada por la dirección del Audiovisual de la Secretaría Nacional de Cultura, estuvo trabajando en “un modelo de presupuesto muy interesante y coherente, porque tuvo participación de técnicos, tanto legales como tributarios”, detalló.

“Existe ya una base muy interesante y muy aproximada a lo que definitivamente se va a presentar para su incorporación al Presupuesto General de la Nación”, añadió, sin entrar en detalles de montos.

Formación internacional

Gayoso es Máster en Guion y Audiovisual por la Universidad de Navarra, España. Según detalló, accedió a esta maestría gracias al programa BECAL, siendo parte de la primera convocatoria de becarios. “Gracias al rendimiento académico tuve la oportunidad de realizar prácticas profesionales en Atresmedia Cine, una de las productoras de cine más importantes de España. Fue una experiencia profesional sumamente nutritiva, gratificante, entonces confío plenamente, a partir de esa experiencia. en la necesidad de la formación académica de excelencia”, expresó.

En este sentido, detalló que la formación profesional es uno de los principales ejes de su plan de gestión. Según había manifestado en su entrevista con la Junta de Calificaciones, ya estableció un pre-acuerdo con BECAL y contacto con instituciones españolas para el acceso a posgrados. “Estoy convencido que nosotros tenemos gente con una capacidad innata, con un talento creativo a niveles altísimos, que nos sirven para conseguir proezas como reconocimientos, logros a nivel internacional; pero en ese relacionamiento más permanente con la industria internacional nos falta ese plus de la formación académica”, expresó.

También subrayó que estas experiencias formativas en el exterior no solamente otorgan una formación de excelencia, sino una cartera de contactos. “Los vínculos humanos se generan después de la clase cuando compartís ese café o esa cervecita con el compañero. En clase tuve muchísimos latinoamericanos de compañeros y hoy día mantenemos vínculos y posibilidades de concreción de coproducción sumamente reales”, remarcó.

La importancia del guaraní

Con respecto a la formación de una identidad audiovisual, Gayoso destacó la importancia del idioma guaraní en este aspecto. “En la búsqueda de esa identidad obviamente el guaraní es un pilar fundamental, no solamente por una cuestión natural propia, sino porque los organismos que fomentan y financian al cine iberoamericano han detectado una necesidad de definir lo que es cine iberoamericano y, en esa necesidad de definición, se dieron cuenta que hay que echar la mirada en los pueblos originarios y en las lenguas nativas”, expresó.

“Tenemos ese plus de facilidad para, a través de una identidad audiovisual propia, estar en consonancia con los planes estratégicos de estos organismos. El guaraní no es nuestro único elemento identitario, pero sí es un pilar fundamental, a través del cual desarrollar nuestras otras facetas culturales”, añadió.

El tercer punto de su plan de gestión pone el foco en la distribución y exhibición, principalmente hacia el interior del país. En este sentido, Gayoso afirmó que apunta al desarrollo de “corredores audiovisuales”, en ciudad estratégicamente ubicadas, principalmente en las fronteras, para facilitar la coproducción con los países limítrofes.

También detalló en su intención de crear festivales en distintas ciudades “para generar movimiento y posibilitar contactos entre los hacedores de cada localidad”.

Igualmente subrayó la importancia de trabajar en el rescate audiovisual, detallando que en su plan de gestión está establecida la instauración de una Cinemateca Nacional, entre el tercer y el quinto año. “Puede ser una estructura pública o una estructura privada con apoyo público. Son cosas fundamentales”, indicó.

Gayoso afirmó que el hecho de tener que presidir el Consejo Nacional del Audiovisual, integrado por representantes del distintas instituciones y gremios del audiovisual, lo hace sentirse acompañado en la gestión que deberá desempeñar. “Pecaría de vanidoso si digo que manejo todos los sectores del audiovisual y a mí me da mucha tranquilidad saber que ese consejo va a estar integrado por representantes de sectores y de entidades públicas fundamentales. Contar con un representante del Ministerio de Hacienda, seguramente va a ser un técnico tributario que me va a poder brindar el conocimiento para generar mecanismos de incentivos fiscales, saber que voy a contar con el MITIC que me va a ayudar a crear procesos digitales, procesos tecnológicos que van a transparentar y asegurar los procesos de postulación del INAP, eso a mí me brinda tranquilidad más que preocupación. Saber que van a estar exhibidores, distribuidores, saber que va a haber gente de las cámaras productoras, de los actores. Esto más que desafío me plantea tranquilidad, saber que no voy a estar solo”, expresó.

Afirmó que su presentación al concurso de oposición se dio luego de ver que los otros dos llamados anteriores no prosperaron, uno de ellos por falta de quórum. “No fue una decisión fácil, son cinco años en los que yo no voy a poder desarrollar mi carrera de guionista, voy a tener que desarrollar un perfil de gestor y administrador de dinero público para beneficiar a todo un sector. Confío en mi capacidad y en mis intenciones, de tal manera que yo en esos cinco años haya colaborado con el sueño de hacer cine en Paraguay, que sea más posible ese sueño para los colegas”, afirmó.

Añadió que espera, a través de una gestión eficiente y transparente, poder cosechar amistades y contactos que le sirvan para retomar su carrera de guionista. “Yo amo escribir y sé que en un futuro voy a retomar esa carrera. Esta es una apuesta muy grande para que en el futuro esa carrera me de más beneficios de lo que pudiera conseguir sin la existencia de un INAP”, concluyó.