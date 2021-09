“Apenas el Sol”, de Aramí Ullón, se alza con Premio Art.Doc en Polonia

En la ciudad de Bidgostia “Apenas el Sol” (Nothing but the Sun), de la directora paraguaya Aramí Ullón, fue premiada con el galardón BYDGOSZCZ ART.DOC como la mejor película documental en el Millennium Docs Against Gravity, prestigioso festival que tiene lugar en siete ciudades de Polonia.