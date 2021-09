“Charlotte” celebra hoy su avant première en “modo covid”

“Será un avant-première lleno de emoción ya que después de un año y medio estamos celebrando el estreno de una película paraguaya”, señaló Marlene Sautú, encargada de prensa de la película; detallando que debido a las limitaciones de aforo, esta presentación contará con un número reducido de invitados frente a otros estrenos nacionales.

Debido a las medidas sanitarias, tampoco podrán estar presentes las figuras internacionales que encabezan el reparto de la película como la actriz española Ángela Molina, Ignacio Huang, Gerardo Romano y Fernán Mirás, de Argentina. Tampoco podrán estar Lali González y Nico García, por compromisos laborales en el vecino país. No obstante, estarán los actores locales que integran este elenco como Belén Fretes, Claudia Scavone, Borja García, Héctor Silva y otros, además del director Simón Franco.

No obstante, Ángela Molina destacó su experiencia trabajando, por primera vez, en Paraguay. “De corazón, me encantaría volver muy pronto para hacer otra película. Haber ido a Paraguay para filmar Charlotte fue una de las experiencias más bellas y emocionantes de toda mi carrera. Así que no duden en convocarme si aparece algún proyecto en donde consideren que deba estar yo”, expresó la actriz de películas como “Carne trémula”, “Blancanieves” y “Los abrazos rotos”.

La intérprete, que este año recibió el premio Goya de Honor en reconocimiento a su trayectoria, también destacó el guion escrito por Simón Franco, Costanza Cabrera y Lucila Podestá. “Al leerlo sentí mucha empatía, humanidad, cotidianeidad y un estupendo manejo del humor. Además, también me sedujo la idea de visitar Paraguay, un país desconocido para mí hasta ese entonces”, señaló al equipo de prensa de la película.

“Charlotte” cuenta la historia de una diva en decadencia, una olvidada estrella de cine, que al enterarse que el director que la llevó a la fama filmará su última película en Paraguay, se embarca en un viaje insólito, folclórico, disparatado y lleno de humor. Este viaje la ayudará a encontrar algo más el protagónico que siente que le pertenece.

El rodaje del filme, realizado en coproducción con Argentina, se realizó íntegramente en Paraguay y abarcó locaciones como la represa de Yacyretá, el Hotel del Lago de San Bernardino, Areguá y Asunción.

De igual manera, en los Cines del Sol ya está habilitada la pre-venta de entradas para esta comedia que, en su primer fin de semana, tendrá funciones a las 18:40, 20:20 y 22:00. Las entradas para las funciones de jueves a domingo cuestan G. 35.000.