Estrenos de Amazon Prime Video en Latinoamérica para octubre

Llegó el mes de Halloween, y la plataforma Prime Video de Amazon traer un interesante listado de series y películas originales de terror para la ocasión.

Además, este mes llegarán a esa plataforma un par de llamativas comedias mexicanas y una serie biográfica sobre el legendario futbolista argentino Diego Maradona.

SERIES ORIGINALES

MADRES, AMOR Y VIDA, TEMPORADA 3 (VIERNES 1)

Un drama español sobre un grupo de mujeres que intentan compaginar sus vidas profesionales y amorosas con el cuidado de sus hijos hospitalizados. Protagonizan Belén Rueda, Aida Folch y Carmen Ruiz.

SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO (VIERNES 15)

Una nueva adaptación de la novela de terror del mismo nombre de Lois Duncan, que fue adaptada al cine en 1997. Un grupo de adolescentes matan accidentalmente a un hombre, y un año después comienzan a ser cazados, uno por uno, por un asesino serial. Madison Iseman (Jumanji: El siguiente nivel) protagoniza.

MARADONA: SUEÑO BENDITO (VIERNES 29)

Una serie que dramatiza la vida y carrera del legendario futbolista argentino Diego Maradona desde los inicios de su carrera como futbolista. Juan Palomino, Nazareno Casero y Nicolás Goldschmidt interpretarán a Maradona en las varias etapas de su vida, y el elenco incluye también a Julieta Cardinali, Mercedes Morán, Rita Cortese y Leonardo Sbaraglia, entre otros.

PELÍCULAS ORIGINALES

MATANDO CABOS 2: LA MÁSCARA DEL MÁSCARA (VIERNES 1)

Una secuela de la comedia mexicana de acción de 2004 Matando cabos, que sigue al luchador Rubén “Mascarita” y su guardaespaldas Tony “El Caníbal” mientras intentan recuperar la máscara robada del difunto padre del “Mascarita”, un venerado peleador. Joaquín Cosío y Silverio Palacios protagonizan bajo la dirección de Alejandro Lozano. La primera entrega de Matando cabos también estará disponible en Prime Video desde el viernes 1.

BINGO HELL (VIERNES 1)

Un filme de terror mexicano-estadounidense que trascurre en un barrio latino de una ciudad estadounidense, cuyo amado salón de bingo está a punto de ser adquirido por siniestros personajes, por lo que los vecinos deben aliarse para defender su barrio. L. Scott Caldwell (How To Get Away With Murder) y Adriana Barraza (Superheróicos) protagonizan bajo la dirección de Gigi Saúl Guerrero.

NO ME ECHEN ESE MUERTO (VIERNES 8)

Una comedia sobrenatural colombiana sobre un “youtuber” que muere en medio de una grabación de un vídeo, y queda atrapado en la Tierra como un fantasma que solo puede ser visto por su esposa. Freddy Beltrán, Iván Marín y Jessica Cediel protagonizan.

BLACK AS NIGHT (VIERNES 8)

Un filme estadounidense de terror que sigue a una joven cazadora de vampiros mientras intenta defender a la ciudad de Nueva Orleans de esos seres sobrenaturales. Ashja Cooper y Keith David (Rick y Morty) protagonzan bajo la dirección de Maritta Lee Go.

OTROS ESTRENOS

El viernes 1 de octubre Prime Video agrega a su catálogo la temporada 17 de la exitosa serie de drama médico Grey’s Anatomy.

A partir del lunes 4, además, estará disponible la quinta temporada de la premiada serie de suspenso Mr. Robot, protagonizada por Rami Malek y Christian Slater.

El jueves 7 se agregará a Prime Video la película Guasón (2019), la premiada película sobre el icónico villano de Batman por la que Joaquin Phoenix ganó el premio Óscar al mejor actor.

Y el domingo 17 se añadirá la comedia mexicana El mesero, protagonizada por Vadhir Derbez como un mesero que finge ser un importante hombre de negocios para intentar cumplir sus sueños.